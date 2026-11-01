Солодощі з політичним присмаком: новий дизайн шоколадних "миколайчиків" підкорив українців

Створене за допомогою ШІ зображення стало вірусним, а користувачі вже пропонують назви для незвичайного набору солодощів

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До Дня святого Миколая українці запропонували новий дизайн шоколадних фігурок: цукерки у формі Петра Порошенка та шоколадні зайці з обличчям Арсенія Яценюка. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту. Воно швидко стало популярним і зібрало жартівливі коментарі.

Картинку опублікував користувач @sickserg у Threads. На віртуальній полиці магазину фігурки в червоно-синій обгортці стоять поруч із золотистими зайцями в окулярах.

ШІ перетворив Порошенка та Яценюка на героїв святкового шоколадного набору

Який вигляд мають солодощі

На згенерованому зображенні святому Миколаю надали риси Петра Порошенка, зберігши білу бороду, святкове вбрання та подарунки в руках. На обгортках видно напис ROSHEN, а на цінниках зазначено ціну – 79,85 грн за шоколадну фігурку вагою 100 г.

Вибір Порошенка для цього образу пов’язаний із кондитерським бізнесом: п’ятий президент України – засновник корпорації Roshen. Важливу роль в історії його бізнесу відіграло придбання Вінницької кондитерської фабрики разом із батьком і братом. Пізніше на її основі виросла корпорація.

У нижньому ряду – золотисті шоколадні зайці з довгими вухами, окулярами та обличчям Арсенія Яценюка. Колишній глава українського уряду обіймав посаду прем’єра у 2014–2016 роках.

Що користувачі запропонували в коментарях

Користувач @__bayun__ помітив схожість шоколадного зайця з колишнім прем’єр-міністром. Його коментар до опублікованого зображення набрав 2720 вподобань.

"Яценюк добре вийшов. Як справжній", – написав @__bayun__.

Користувачка @nika_klybnikina запропонувала вигадати назву, обігравши поєднання двох видів фігурок. Автор допису @sickserg відповів, що вона звучить як назва мультфільму.

"За двома зайцями й одним Петром", – написала @nika_klybnikina.

Користувачі оцінили схожість Яценюка та вигадали назву для набору

В іншій гілці обговорення користувачка @red_witch_tairo засумнівалася, що такий асортимент існує насправді. А @ya_lysova написала, що готова купити подібні солодощі.

"Я б таке купила", – написала @ya_lysova.

Незвичайні солодощі зацікавили потенційну покупчиню в коментарях

Як повідомляв "Телеграф", Порошенко запропонував членам фракції розійтися з Олексієм Гончаренком після публікації його суперечливого "мирного плану". Фракція ухвалила відповідне рішення.