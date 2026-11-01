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Солодощі з політичним присмаком: новий дизайн шоколадних "миколайчиків" підкорив українців

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Святкові фігурки по-новому
Святкові фігурки по-новому. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Створене за допомогою ШІ зображення стало вірусним, а користувачі вже пропонують назви для незвичайного набору солодощів

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До Дня святого Миколая українці запропонували новий дизайн шоколадних фігурок: цукерки у формі Петра Порошенка та шоколадні зайці з обличчям Арсенія Яценюка. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту. Воно швидко стало популярним і зібрало жартівливі коментарі.

Картинку опублікував користувач @sickserg у Threads. На віртуальній полиці магазину фігурки в червоно-синій обгортці стоять поруч із золотистими зайцями в окулярах.

Ряди шоколадних Миколаїв з обличчям Петра Порошенка та золотистих зайців з обличчям Арсенія Яценюка
ШІ перетворив Порошенка та Яценюка на героїв святкового шоколадного набору

Який вигляд мають солодощі

На згенерованому зображенні святому Миколаю надали риси Петра Порошенка, зберігши білу бороду, святкове вбрання та подарунки в руках. На обгортках видно напис ROSHEN, а на цінниках зазначено ціну – 79,85 грн за шоколадну фігурку вагою 100 г.

Вибір Порошенка для цього образу пов’язаний із кондитерським бізнесом: п’ятий президент України – засновник корпорації Roshen. Важливу роль в історії його бізнесу відіграло придбання Вінницької кондитерської фабрики разом із батьком і братом. Пізніше на її основі виросла корпорація.

У нижньому ряду – золотисті шоколадні зайці з довгими вухами, окулярами та обличчям Арсенія Яценюка. Колишній глава українського уряду обіймав посаду прем’єра у 2014–2016 роках.

Що користувачі запропонували в коментарях

Користувач @__bayun__ помітив схожість шоколадного зайця з колишнім прем’єр-міністром. Його коментар до опублікованого зображення набрав 2720 вподобань.

"Яценюк добре вийшов. Як справжній", – написав @__bayun__.

Користувачка @nika_klybnikina запропонувала вигадати назву, обігравши поєднання двох видів фігурок. Автор допису @sickserg відповів, що вона звучить як назва мультфільму.

"За двома зайцями й одним Петром", – написала @nika_klybnikina.

Коментарі @__bayun__ про схожість Яценюка та @nika_klybnikina з жартом про двох зайців і одного Петра
Користувачі оцінили схожість Яценюка та вигадали назву для набору

В іншій гілці обговорення користувачка @red_witch_tairo засумнівалася, що такий асортимент існує насправді. А @ya_lysova написала, що готова купити подібні солодощі.

"Я б таке купила", – написала @ya_lysova.

Коментарі @red_witch_tairo та @ya_lysova про реальність солодощів і бажання їх купити, відповіді @sickserg
Незвичайні солодощі зацікавили потенційну покупчиню в коментарях

Як повідомляв "Телеграф", Порошенко запропонував членам фракції розійтися з Олексієм Гончаренком після публікації його суперечливого "мирного плану". Фракція ухвалила відповідне рішення.

Теги:
#Арсеній Яценюк #Петро Порошенко #Цукерки #День Святого Миколая