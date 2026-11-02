Укр

Новинка от LUKAS покорила покупателей: что особенного в этих конфетах

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Конфеты LUKAS FLY стали отдельной темой обсуждения в Threads
Конфеты LUKAS FLY стали отдельной темой обсуждения в Threads. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые жалуются на состав продукта

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В Threads пользователи обсуждают конфеты LUKAS FLY. Авторка поста _olia_pakhomova_ показала несколько разновидностей конфет и их начинку.

Ее публикация также затронула вопрос состава сладостей и того, насколько покупатели обращают на него внимание перед покупкой, пишет "Телеграф".

Пост _olia_pakhomova_ в Threads с тремя фото упаковок LUKAS FLY и конфет в разрезе
В Threads также обсуждают конфеты LUKAS FLY с разными начинками Источник: Телеграф

Отзывы об этих конфетах различаются: участницы обсуждения делятся впечатлениями о грушевом вкусе, капучино и глазури. Одним нравится начинка, другим отдельные разновидности кажутся слишком сладкими.

Комментарии пользовательниц Threads о грушевых конфетах, капучино, глазури и составе
Покупатели делятся впечатлениями о грушевой начинке и вкусе капучино Источник: Телеграф
Ветка комментариев в Threads с положительными и отрицательными впечатлениями о конфетах
В отзывах о LUKAS FLY оценки вкуса и сладости разделились Источник: Телеграф

Часть покупателей в этой ветке обращает внимание на состав и собственные ощущения после дегустации. Наряду с положительными оценками есть и отрицательные отзывы – в частности, от тех, кому конфеты не понравились ни по вкусу, ни по составу.

Три комментария в Threads с оценками грушевого вкуса и состава сладостей
Состав конфет стал отдельной темой обсуждения покупателей

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о сладостях с политическим привкусом: новый дизайн шоколадных "миколайчиков" покорил украинцев.

Теги:
#Сладости #Соцсети #Конфеты