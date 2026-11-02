Новинка от LUKAS покорила покупателей: что особенного в этих конфетах
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Некоторые жалуются на состав продукта
В Threads пользователи обсуждают конфеты LUKAS FLY. Авторка поста _olia_pakhomova_ показала несколько разновидностей конфет и их начинку.
Ее публикация также затронула вопрос состава сладостей и того, насколько покупатели обращают на него внимание перед покупкой, пишет "Телеграф".
Отзывы об этих конфетах различаются: участницы обсуждения делятся впечатлениями о грушевом вкусе, капучино и глазури. Одним нравится начинка, другим отдельные разновидности кажутся слишком сладкими.
Часть покупателей в этой ветке обращает внимание на состав и собственные ощущения после дегустации. Наряду с положительными оценками есть и отрицательные отзывы – в частности, от тех, кому конфеты не понравились ни по вкусу, ни по составу.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о сладостях с политическим привкусом: новый дизайн шоколадных "миколайчиков" покорил украинцев.