Не хитрість Roshen: чому у магазинах не купиш цукерки без фірмового пакетика

Українку спантеличила несподівана умова

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Українка обурилася через те, що у Roshen їй не продали цукерки без пакетика. Дівчина не зрозуміла відповідь продавчині.

Свою історію Соня Калітвінцева розповіла у Threads. Насправді зайвих грошей з неї не взяли.

"А хтось може дати нормальний аргумент, чому мені у Roshen не дозволили покупку без пакетика? Мені сказали "бо вага без пакета неправильна" і я досі не можу розчути цю відповідь, ціною в 56 копійок", – написала вона.

Річ у тім, що на всіх вагах притарований пакетик, а якщо класти цукерки без нього, то виходить менша вага, ніж насправді. Тарування потрібне, щоб покупець платив лише за цукерки, а не за вагу пакування.

Для цього масу порожнього пакетика враховують у налаштуваннях ваг, і під час зважування вона автоматично віднімається від загальної маси. Саме так працює функція тари на торгових вагах.

Якщо ж покласти цукерки без пакета, але залишити це налаштування, ваги все одно віднімуть його масу. Умовно, якщо цукерки важать 200 грамів, а в налаштуваннях враховано пакет масою 2 грами, прилад покаже 198 грамів.

Нагадаємо, у середині осені Roshen представив чотири нові види цукерок, які підготував до новорічних свят. Серед новинок — солодощі з шоколадною, арахісовою, полуничною та карамельно-горіховою начинками.