Не тільки перець? Українку здивував склад популярної спеції

На етикетці вказані соя, гірчиця та яєчні продукти – у відповідях пояснили попередження про можливі сліди алергенів

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Користувачка Threads поділилася своїм "відкриттям", прочитавши етикетку чорного меленого перцю "Мрія". Поруч із назвою спеції вона побачила перелік інших продуктів, які можуть траплятися в упаковці у вигляді слідів.

Докладніше розповість "Телеграф".

Про свою знахідку авторка @dobrovolska_zp розповіла в Threads. Вона показала зворотний бік пакетика з попередженням про можливі сліди сої, гірчиці, селери, пшеничного глютену, молокопродуктів та яєчних продуктів.

"Раніше не звертала увагу на склад звичайного молотого перцю", – написала @dobrovolska_zp.

Напис на пакетику чорного перцю став приводом для обговорення у Threads

Користувачка @vyazana.baby пояснила цей напис спільним виробництвом: частинки різних продуктів можуть потрапляти в упаковку під час фасування. Саме з цим вона пов’язала попередження про алергени.

"Напис "може містити сліди..." написаний, бо всі ці спеції фасують на одному виробництві і їхні частинки можуть бути в повітрі й потрапляти в упаковку під час фасування", – пояснила @vyazana.baby.

У відповіді на допис попередження про алергени пояснили умовами фасування

На можливість випадкового змішування спецій на одному виробництві звернув увагу й користувач @krayond. Авторка допису відповіла на пояснення коротким "Зрозуміло".

Учасник обговорення звернув увагу на спільне виробництво різних спецій

Подібне маркування є й в іншого виробника. У картці чорного меленого перцю Pripravka на сайті NOVUS зазначено можливі сліди глютену, гірчиці, молокопродуктів, селери, сої та насіння кунжуту.

Дві учасниці обговорення розповіли про власний вибір: @tissa3lisa купує перець горошком і подрібнює сама, а @pashchenko470 використовує для цього кавомолку.

Користувачки розповіли, що воліють самостійно подрібнювати перець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про золотий врожай: українці збирають спецію, грам якої коштує дорожче за срібло.