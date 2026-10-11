Золотий врожай: українці збирають спецію, грам якої коштує дорожче за срібло

Рослини потребують обережності та делікатного поводження

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На Волині розпочався сезон збору найдорожчої у світі спеції — шафрану. Його вартість перевищує навіть ціну такого дорогоцінного металу як срібло.

Про це розповідає "Суспільне". Зазначається, що єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче.

Як почали вирощувати шафран

Фермер Микола Микийчук розповів, що вирощувати шафран запропонував його онук Іван шість років тому. Для висадження цієї культури використовують насіння, які привезли з Пакистану.

Насіння шафрану, має форму цибулини і схоже на часник, оскільки має кілька зубчиків. Висаджують його наприкінці серпня або на початку вересня на глибину близько 18 сантиметрів.

Спеція вимагає виключно ручного збору

Квіти шафрану збирають лише вручну, щоб не пошкодити тичинки, які використовують для виготовлення спеції. Після збору квіти везуть на сортування. З одного кілограма квітів виходить приблизно 60–70 грамів тичинок.

Квіти шафрану. Фото suspilne.media

Як сушать шафран

Після того як з квітів дістають тичинки, їх сушать. Для цього використовують спеціальну сушарку. Цю спецію потрібно сушити при низьких температурах — не більше 45 градусів Якщо температура буде вищою, спеція втрачає запах та аромат.

Тичинки шафрану потрібно правильно висушити. Фото suspilne.media

Де використовують шафран

Шафран вважається найдорожчою спецією у світі. Окрім як в кулінарії сухий шафран використовують як природний антибіотик та у парфумерії.

Раніше його застосовували ще й для фарбування тканин. А зараз шафран також додають під час випікання пасок та фарбування писанок.

Квіти шафрану. Фото suspilne.media

Куди продають шафран

Власники господарства продають вирощений шафран на внутрішньому ринку України. Наразі його ціна сягає 4 євро (201,36 грн) за грам.

Скільки зараз коштує срібло?

Офіційна ціна 1 грама срібла за курсом НБУ становить 84,83 гривні. Ціна за 1 тройську унцію (31,10348 грама) — 2 778,08 гривні.

Срібло. Фото ілюстративне

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