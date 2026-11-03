Не только перец? Украинку удивил состав популярной специи
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На этикетке указаны соя, горчица и яичные продукты – в ответах объяснили предупреждение о возможных следах аллергенов
Пользовательница Threads поделилась своим "открытием", прочитав этикетку черного молотого перца "Мрия". Рядом с названием специи она увидела перечень других продуктов, которые могут попадаться в упаковке в виде следов.
Подробнее расскажет "Телеграф".
О своей находке авторка @dobrovolska_zp рассказала в Threads. Она показала обратную сторону пакетика с предупреждением о возможных следах сои, горчицы, сельдерея, пшеничного глютена, молочных продуктов и яичных продуктов.
"Раньше не обращала внимания на состав обычного молотого перца", – написала @dobrovolska_zp.
Пользовательница @vyazana.baby объяснила эту надпись общим производством: частицы разных продуктов могут попадать в упаковку во время фасовки. Именно с этим она связала предупреждение об аллергенах.
"Надпись "может содержать следы..." написана, потому что все эти специи фасуют на одном производстве, и их частицы могут находиться в воздухе и попадать в упаковку во время фасовки", – объяснила @vyazana.baby.
На возможность случайного смешивания специй на одном производстве обратил внимание и пользователь @krayond. Автор поста ответила на пояснение коротким "Понятно".
Подобная маркировка есть и у другого производителя. В карточке черного молотого перца Pripravka на сайте NOVUS указаны возможные следы глютена, горчицы, молочных продуктов, сельдерея, сои и семян кунжута.
Две участницы обсуждения рассказали о собственном выборе: @tissa3lisa покупает перец горошком и измельчает сама, а @pashchenko470 использует для этого кофемолку.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о золотом урожае: украинцы собирают специю, грамм которой стоит дороже серебра.