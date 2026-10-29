Де більше риби та краща ціна: перевірили дешеві шпроти з "АТБ" та "Сільпо"

Порівняли вміст двох банок, склад, кількість тушок і вартість консервів

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Шпроти в олії популярна консерва на свята і не тільки – з ними роблять бутерброди. Та скільки риби насправді є в банці? Ми порівняли дешеві консерви з "Сільпо" та "АТБ" "Аквамарин" і "Своя Лінія": перевірили склад, зважили рибу без олії та роздивилися колір і текстуру тушок.

Скільки риби в банці

Попри калорійність шпроти тримають популярність. Та купуючи банку не знаєш, на скільки бутербродів її вистачить. Перший продукт для порівняння – шпроти виробництва ТОВ "Бастіон Аква" – "Аквамарин". На етикетці вказана маса нетто 150 г. У складі – копчена кілька або салака балтійська (не менше 65%), рафінована соняшникова олія та кухонна сіль.

Другий продукт – шпроти торгової марки "Своя Лінія". Їх виготовило ТОВ "Рибоконсервний завод "Квазар" на замовлення ТОВ "АТБ-МАРКЕТ". Маса нетто банки – 160 г, заявлена маса риби – 112 г. У складі вказані копчена кілька або салака (не менше 70%), рафінована дезодорована виморожена соняшникова олія та сіль.

Банки різняться загальною масою та заявленою часткою риби. Але етикетка не дає змоги визначити, скільки її фактично отримає покупець. Тому ми злили олію, зважили вміст та порахували рибини.

Скільки важить риба без олії

Після відкривання консервів ми переклали рибу на тарілку й зважили на кухонних вагах. У банці "Аквамарин" без олії залишилося 107 г риби. Вага риби зі "Своєї Лінії" – 119 г: на 12 г більше, ніж у першого продукту, і на 7 г більше за заявлену на етикетці масу основного компонента. Та зазначимо – це може бути через те, що олія не повністю стекла. Цьому сприяла одна характеристика риби з банки "Своя лінія", про яку – пізніше.

Цікаво, що у банці "Аквамарину" було 13 рибин, а у "Своя лінія" – 14, проте це не правило, адже рибу рахують за вагою.

Після зливання олії в банці "Своя Лінія" залишилося більше риби, ніж в "Аквамарині"

Колір і текстура: які шпроти виглядають апетитніше

Обидва продукти мають характерний для шпротів вигляд: рибини викладені рядами, зберігають форму, а олія має золотисто-жовтий або бурштиновий відтінок.

Шпроти "Аквамарин" темніші – насиченого золотисто-коричневого кольору копчення. Лежали вони спинками догори. Тушки щільні, а під час розрізання добре помітна структура м’якоті. Після перекладання на тарілку рибини зберігають форму.

Шпроти "Аквамарин" лежали в банці спинками догори

"Своя Лінія" має світліший, золотавий відтінок. Тушки акуратно вкладені горизонтально й загалом цілі. Сама м’якоть є трохи м’якшою, але волокниста структура також добре помітна. Така риба краще затримує олію.

Шпроти "Своя лінія" в банці і "в розборі"

Що з олією

В обох банках олія насиченого жовто-бурштинового кольору. Після того як ми дістали рибу, на дні посуду залишилися дрібні частинки риби та осад. Олія з "Аквамарину" виглядає трохи темнішою – так само, як і самі тушки, осаду в ній більше. У "Своїй Лінії" заливка світліша, золотисто-жовта.

Відтінок олії після зливання допомагає порівняти шпроти двох марок

Що на смак

Шпроти марки "Аквамарин" більш щільні, тож краще триматимуть форму на бутерброді, особливо якщо планується застілля і викладатимуть рибки на багет. Якщо ж обирати для м'якого хліба – пасуватиме "Своя лінія" із м'якшими рибками. Рибини мають однакову солоність, жирність та не залишають неприємного присмаку. Оцінюючи рибу голоси розділились – і вердикт був виключно через щільність/м'якість риби.

Які шпроти вибрати: питання ціни

На момент порівняння банка шпротів "Аквамарин" вагою 150 г коштувала 99 грн. За банку "Своєї Лінії" вагою 160 г в АТБ просили 68,70 грн за акційною ціною замість 85,90 грн.

У перерахунку, 100 грамів у шпротів "Аквамарин" коштує приблизно 92,52 грн, "Своя лінія" – 57,73 грн за акційною ціною. Навіть без знижки "Своя Лінія" дешевша: близько 72,18 грн за 100 г риби.

Порівняння цін показує, що "Своя Лінія" дешевша за "Аквамарин"

Як повідомляв "Телеграф", раніше перевірили сардини двох марок із "АТБ". Після зливання рідини консерви "Своя Лінія" та "Розумний вибір" зважили: за фактичною масою риби перші виявилися трохи вигіднішими.