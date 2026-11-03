Клієнтів "Приват24" позбавили "головного болю" з картками: що тепер не треба робити

Клієнти можуть користуватися старою карткою, відкрити цифрову або замовити нову з безкоштовною доставкою до кінця 2026 року

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ПриватБанк автоматично продовжив термін використання пластикових карток на період воєнного стану. Якщо дата на картці вже минула, нею й далі можна оплачувати товари та послуги й знімати готівку.

Про продовження строку дії карток повідомляє Радіо Трек із посиланням на банк.

Клієнти, які хочуть замінити пластик, можуть звернутися до відділення або оформити доставку Україною чи за кордон.

Альтернатива фізичній картці – Digital-картка, яку можна відкрити без відвідування банку. Для цього в Приват24 потрібно зайти в розділ "Всі картки", натиснути "Додати" й обрати "Digital картка". Вона дає змогу оплачувати покупки смартфоном та отримувати готівку в банкоматах ПриватБанку.

ПриватБанк автоматично продовжив строк дії карток на період воєнного стану Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для перевипуску пластику з доставкою потрібно вибрати відповідну картку на головному екрані Приват24, перейти до її налаштувань і натиснути "Замовити картку → Доставка по Україні". Як пояснює ПриватБанк, для закордонного замовлення слід обрати "Замовити картку – Міжнародна", заповнити дані та натиснути "Продовжити".

Якщо потрібна нова пластикова картка, спочатку оформлюють цифрову, а потім замовляють її доставку. Банк дозволяє до 6 таких замовлень на рік незалежно від типу картки.

Доставка Україною та за кордон залишається безкоштовною протягом усього 2026 року, повідомив ПриватБанк. В Україні картку можна отримати у відділенні або поштоматі "Нової пошти", а за кордоном – через "Нову пошту" чи "Укрпошту" на адресу в понад 60 країнах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що НБУ готує рекордне підвищення зарплат на тлі заяв про низьку інфляцію.