Не вірять власним цифрам? НБУ готує рекордне підвищення зарплат на тлі заяв про низьку інфляцію

Чому заплановане підвищення викликає питання

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Національний банк України планує чергове підвищення витрат на оплату праці. У 2027 році зарплатний фонд регулятора може зрости на 29%, а для директорів департаментів передбачене збільшення на 25%.

Це не перше суттєве збільшення зарплат у регуляторі за останні роки. Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": НБУ хоче рекордно збільшити зарплати своїм працівникам — а відрахування до бюджету катастрофічно падають.

Як змінювалися зарплатні витрати НБУ

Згідно з річним звітом Національного банку, у 2024 році витрати регулятора на оплату праці зросли на 18,5% — до 3,2 млрд грн. Наступного року збільшення було ще відчутнішим: на 26,4%, до 4 млрд грн.

Раніше джерела "Телеграфу" повідомляли, що у 2026 році зарплатні витрати НБУ планували збільшити ще на 15%. Тепер стало відомо про наступний крок: у 2027 році очікується зростання на 29%, а для директорів департаментів — на 25%.

Чому підвищення зарплат викликає питання

Поки що залишається незрозумілим, чому для наступного року обрали саме такі показники. Зокрема, немає очевидного пояснення, до яких економічних параметрів прив'язане збільшення зарплат на 29% та 25%.

Ці цифри помітно відрізняються від інфляційних прогнозів, які публікує сам Національний банк. Адже регулятор очікує значно повільнішого зростання споживчих цін.

Як змінювалися зарплатні витрати НБУ. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Якою буде інфляція в Україні

За розрахунками НБУ, інфляція за підсумками 2026 року має становити близько 12,5%. Це більше за попередній прогноз у 10%.

На 2027 рік регулятор також погіршив очікування: тепер прогнозує інфляцію на рівні 7,3% замість раніше очікуваних 6,9%.

Таким чином, заплановане підвищення зарплат у Нацбанку майже вчетверо перевищує прогноз інфляції на наступний рік.

Виходить доволі цікава ситуація: для українців Нацбанк прогнозує інфляцію на рівні 7,3%, тоді як власні зарплатні витрати планує збільшити на 29%. Чи означає це, що для внутрішніх розрахунків регулятор орієнтується на зовсім інші економічні очікування? Поки що пояснень такої різниці немає

Раніше "Телеграф" розповідав, що банкір назвав спосіб, як захистити накопичення від інфляції.