Укр

Клиентов "Приват24" избавили от "головной боли" с картами: что теперь не нужно делать

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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ПриватБанк продлил действие карт на период военного положения
ПриватБанк продлил действие карт на период военного положения. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Клиенты могут пользоваться старой картой, открыть цифровую или заказать новую с бесплатной доставкой до конца 2026 года

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ПриватБанк автоматически продлил срок использования пластиковых карт на период военного положения. Если дата на карте уже истекла, ею и дальше можно оплачивать товары и услуги и снимать наличные.

О продлении срока действия карт сообщает Радіо Трек со ссылкой на банк.

Клиенты, которые хотят заменить пластик, могут обратиться в отделение или оформить доставку по Украине или за границу.

Альтернатива физической карте – Digital-карта, которую можно открыть, не посещая банк. Для этого в Приват24 нужно зайти в раздел "Все карты", нажать "Добавить" и выбрать "Digital-карта". Она позволяет оплачивать покупки смартфоном и получать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Рука держит карту ПриватБанка рядом со смартфоном и инфографикой о картах и доставке
ПриватБанк автоматически продлил срок действия карт на период военного положения Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Чтобы перевыпустить пластик с доставкой, нужно выбрать соответствующую карту на главном экране Приват24, перейти к ее настройкам и нажать "Заказать карту → Доставка по Украине". Как объясняет ПриватБанк, для заказа за границу следует выбрать "Заказать карту – Международная", заполнить данные и нажать "Продолжить".

Если нужна новая пластиковая карта, сначала оформляют цифровую, а затем заказывают ее доставку. Банк разрешает до 6 таких заказов в год независимо от типа карты.

Доставка по Украине и за границу остается бесплатной в течение всего 2026 года, сообщил ПриватБанк. В Украине карту можно получить в отделении или почтомате "Новой почты", а за границей – через "Новую почту" или "Укрпочту" по адресу в более чем 60 странах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что НБУ готовит рекордное повышение зарплат на фоне заявлений о низкой инфляции.

Теги:
#Банковская карта #Приват24