Новинка от Milka уже на полках в "АТБ". Какой вкус появился к новогодним праздникам

Цена на плитку "кусается"

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К новогодним праздникам в сети супермаркетов "АТБ" появилась лимитированная серия шоколадок Milka. Речь идет о плитках с имбирным печеньем.

Об этом рассказала украинка в Threads. На опубликованном фото видно, что шоколад 300 г стоит 285,90 грн.

"Эта новинка уже есть в "АТБ"", — говорится в сообщении.

Сообщение о новой шоколадке

Шоколадка с имбирным печеньем – это лимитированная зимняя серия молочного шоколада (Winter Edition). Она имеет праздничный пряный вкус и обычно появляется в продаже в холодное время года. В супермаркетах в большинстве своем представлена большая плитка 300 г/MMMAX.

Какой состав:

Альпийский молочный шоколад Milka.

Корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех, кориандр и душистый перец.

Сочетание тающего шоколада с хрустящими кусочками пряного печенья.

Добавим, что в комментариях уже подчеркнули, что фактически это не новинка, ведь она появляется каждый год. Однако Milka с имбирным печеньем – сезонный новогодний вкус. Правда, цена такой шоколадки немалая. Ведь обычные форматы плиток стоят до 260 грн за 300 г.

"Это не новинка, новинка это с печеньем бискотти", — пишут в комментариях.

Напомним, покупателей "АТБ" ожидает акционное предложение шоколадки "Millennium". Их будут продавать по специальной цене – 50 гривен за штуку. Начало акции запланировано на 5 ноября.

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