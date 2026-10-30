Пельмені з вражаючою знижкою в "АТБ": встигніть заощадити понад 70 грн на упаковці

Акційна пропозиція на заморожений продукт із телятиною та куркою діє до 3 листопада включно

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У мережі "АТБ" пельмені Valesto з телятиною та куркою продають за 108,50 грн замість 180,90 грн. Така ціна діє на упаковку вагою 800 г.

Акційні пропозиції в мережі діють до 3 листопада включно, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

На картці товару зазначена знижка 40%. Якщо порівняти акційну ціну з попередньою вартістю 180,90 грн, економія на одній упаковці становить 72,40 грн.

Пельмені Valesto з телятиною та куркою потрапили до акційних пропозицій "АТБ"

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", зарплати так швидко не зростають: різниця в ціні однакового кошика в "АТБ" у 2020 та 2026 роках вражає.