Ціна різниться в сім разів: що всередині найдешевшого та найдорожчого новорічних подарунків Roshen

Справа не у кількості, а у класі та ціні цукерок

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Різниця в ціні між бюджетним та найдорожчим із представлених у новорічному каталозі подарункових наборів Roshen — більш ніж семикратна. "Солодка хатинка" коштує 108,65 грн, а Winter celebration — 765,40 грн. При цьому кількість солодощів у них однакова — по 21 штуці, проте наповнення суттєво відрізняється.

"Телеграф" порівняв ціни та склад, вказані на сайті мережі фірмових магазинів Roshen.

Що входить у найдешевший подарунок

Набір "Солодка хатинка" за 108,65 грн важить 272 грами. У ньому поєднали глазуровані вафлі, цукерки з різними начинками, желейні солодощі та льодяники.

"Солодка хатинка" має таке наповнення:

"Сливки-Ленивки" — 1 шт.;

Johnny Krocker "Молоко" — 2 шт.;

Candy Nut із м’якою карамеллю та арахісом — 4 шт.;

"Червоний Мак" — 2 шт.;

"Ромашка" — 2 шт.;

Galaretka з желейним корпусом — 2 шт.;

Krock з арахісовою пастою — 2 шт.;

Milky Splash із молочною начинкою — 2 шт.;

"Шалена Бджілка фрутті" — 2 шт.;

Lollipops зі смаком йогурту та полуниці — 1 шт.;

Lollipops зі смаком апельсина — 1 шт.

Загалом це 21 солодощі одинадцяти найменувань.

"Солодка хатинка" від Roshen. Фото: Згенеровано ШІ

Що входить у найдорожчий набір

Winter celebration коштує 765,40 грн за 377 грамів. На сайті він позначений як ексклюзив. Його наповнення складається з шоколадних цукерок, трюфелів і чорносливу в шоколаді.

В описі набору зазначено п’ять позицій:

чорнослив у шоколаді — 3 шт.;

шоколадні цукерки Dream&Love — 4 шт.;

"Трюфель Рошен лікер" — 4 шт.;

Gianduja Roshen — 4 шт.;

шоколадні цукерки Marzipan Roshen — 6 шт.

Разом — також 21 штука. У складі цукерок: мигдаль, фундук, молочні компоненти, а також алкогольні інгредієнти, зокрема апельсиновий лікер і бренді.

Winter celebration від Roshen. Фото: Згенеровано ШІ

Наскільки відрізняються ціна та вага

Winter celebration дорожчий за "Солодку хатинку" на 656,75 грн, а важить лише на 105 грамів більше. У перерахунку на 100 грамів бюджетний набір обходиться приблизно у 39,94 грн, ексклюзивний — у 203,02 грн. Отже, однакова вага солодощів у дорожчому подарунку коштує приблизно вп’ятеро більше.

Водночас найдорожчий набір не є найбільшим. Наприклад, "Годівниця для птахів" важить 919 грамів і коштує 449,75 грн. Серед інших варіантів — "Новорічна ялинка" на 386 грамів за 169,45 грн та "Новорічний будинок" на 730 грамів за 349,45 грн. Тож під час вибору варто порівнювати не лише розмір подарунка, а й конкретні солодощі всередині.

Нагадаємо, у магазинах "АТБ" з’явилися набори ROSHEN у святковому пакуванні, а їх вартість вже обговорюють у соцмережах. Люди пишуть: "Волосся дибки від цін".