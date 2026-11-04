Популярний банк повідомив про подвійне списання грошей: кому варто перевірити рахунки

Технічний збій зачепив частину клієнтів в Угорщині, а помилкові операції банк виправить автоматично

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В Угорщині частина клієнтів OTP Bank зіткнулася з подвійним списанням коштів за покупки через технічну помилку. Банк визнав збій і перепросив за незручності. Клієнтам, яких він зачепив, варто переглянути історію операцій.

Докладніше про це розповіло видання femcafe.

У відповіді на запит Telex OTP Bank повідомив, що помилкові списання виправлять у понеділок. Про проблему клієнтів інформували на сторінках входу до InternetBank і MobilBank, а також через телефонну службу підтримки.

Як подвійне списання впливає на доступ до грошей

За такого збою одна покупка або фінансова операція двічі відображається як списання з рахунку. Зазвичай помилка тимчасова: банк автоматично виправляє її, і клієнту повертається доступ до відповідної суми. Саме автоматичне коригування операцій пообіцяв OTP Bank.

Однак до виправлення частина грошей залишається недоступною. Це створює труднощі, якщо власник рахунку розраховує на ці кошти для наступної покупки чи переказу: через помилкове списання інша операція може не пройти.

Особливо незручно, коли людина орієнтується на залишок коштів і не помічає повторного платежу. Тому перегляд історії рахунку допомагає зрозуміти, яка саме операція вплинула на доступну суму.

Перевірка історії платежів допоможе помітити повторне списання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому в цифрових банківських системах виникають помилки

Щодня банківські системи обробляють мільйони операцій: карткові платежі, перекази, автоматичні списання та зняття готівки. Більшість із них проходить за лічені секунди, але за однією покупкою часто стоїть взаємодія кількох інформаційних систем, карткових компаній, розрахункових центрів і баз даних.

Обробка платежу відбувається в кілька етапів. Попри високу надійність цих процесів, повністю виключити технічні збої неможливо навіть у великих фінансових установах. Причиною помилки не обов’язково є недбалість чи дії працівника.

Інший різновид затримок – несвоєчасне відображення операцій в історії рахунку. Покупка або переказ з’являється там через кілька годин чи навіть днів. Якщо власник рахунку ухвалює фінансові рішення лише за видимим залишком, він ризикує не врахувати платежі, які ще не пройшли остаточного розрахунку.

Що перевірити, якщо платіж відображається двічі

Насамперед слід зіставити записи й переконатися, що йдеться про ту саму операцію. Іноді покупка спочатку відображається як блокування суми, а згодом – як остаточне списання. На перший погляд такі записи схожі на подвійне стягнення.

Якщо після перегляду історії ситуація залишається незрозумілою, варто звернутися до служби підтримки банку й отримати пояснення щодо конкретного платежу. У випадку зі збоєм OTP Bank коригування відбуватиметься автоматично.

Регулярний перегляд руху коштів допомагає помічати й інші незвичні операції. Відкривати мобільний банк щогодини не потрібно, проте раннє виявлення невідомого платежу важливе і для захисту від фінансового шахрайства та фішингу. Що швидше клієнт повідомить банку про проблему, то раніше розпочнеться її розгляд.

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