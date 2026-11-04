Популярный банк сообщил о двойном списании денег: кому стоит проверить счета

Технический сбой затронул часть клиентов в Венгрии, а ошибочные операции банк исправит автоматически

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В Венгрии часть клиентов OTP Bank столкнулась с двойным списанием средств за покупки из-за технической ошибки. Банк признал сбой и извинился за неудобства. Клиентам, которых он затронул, стоит проверить историю операций.

Подробнее об этом рассказало издание femcafe.

В ответе на запрос Telex OTP Bank сообщил, что ошибочные списания исправят в понедельник. О проблеме клиентов информировали на страницах входа в InternetBank и MobilBank, а также через телефонную службу поддержки.

Как двойное списание влияет на доступ к деньгам

При таком сбое одна покупка или финансовая операция дважды отображается как списание со счета. Обычно ошибка временная: банк автоматически исправляет ее, и клиенту возвращается доступ к соответствующей сумме. Именно автоматическую корректировку операций пообещал OTP Bank.

Однако до исправления часть денег остается недоступной. Это создает трудности, если владелец счета рассчитывает на эти средства для следующей покупки или перевода: из-за ошибочного списания другая операция может не пройти.

Особенно неудобно, когда человек ориентируется на остаток средств и не замечает повторный платеж. Поэтому просмотр истории счета помогает понять, какая именно операция повлияла на доступную сумму.

Проверка истории платежей поможет заметить повторное списание Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему в цифровых банковских системах возникают ошибки

Каждый день банковские системы обрабатывают миллионы операций: карточные платежи, переводы, автоматические списания и снятие наличных. Большинство из них проходит за считаные секунды, но за одной покупкой часто стоит взаимодействие нескольких информационных систем, карточных компаний, расчетных центров и баз данных.

Обработка платежа происходит в несколько этапов. Несмотря на высокую надежность этих процессов, полностью исключить технические сбои невозможно даже в крупных финансовых учреждениях. Причиной ошибки не обязательно являются халатность или действия сотрудника.

Другой вид задержек – несвоевременное отображение операций в истории счета. Покупка или перевод появляются там через несколько часов или даже дней. Если владелец счета принимает финансовые решения, ориентируясь только на видимый остаток, он рискует не учесть платежи, по которым еще не прошел окончательный расчет.

Что проверить, если платеж отображается дважды

В первую очередь следует сопоставить записи и убедиться, что речь идет об одной и той же операции. Иногда покупка сначала отображается как блокировка суммы, а позднее – как окончательное списание. На первый взгляд такие записи похожи на двойное списание.

Если после просмотра истории ситуация остается непонятной, стоит обратиться в службу поддержки банка и получить объяснение по конкретному платежу. В случае со сбоем OTP Bank корректировка будет происходить автоматически.

Регулярная проверка движения средств помогает замечать и другие необычные операции. Открывать мобильный банк каждый час не нужно, однако раннее выявление неизвестного платежа важно и для защиты от финансового мошенничества и фишинга. Чем быстрее клиент сообщит банку о проблеме, тем раньше начнется ее рассмотрение.

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