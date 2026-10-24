Не встигнете за добу — заблокують рахунок? Юрист пояснив нові правила для ФОП

Закон не встановлює єдиного строку для відповіді на запити фінмоніторингу, однак фахівці не радять ігнорувати звернення банку.

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Українці не зобов’язані надавати документи банку протягом 24 годин лише тому, що такий строк телефоном назвав співробітник фінмоніторингу. Юрист радить не піддаватися тиску: перевірте, чи справді надійшов такий запит, і за потреби аргументовано попросіть більше часу.

Про це повідомляє "Телеграф". Докладніше читайте в матеріалі: "Банки вибивають документи з українців і закручують гайки ФОПам: давайте довідки, яких не існує".

Який строк відведено на відповідь банку

Ні базовий закон про фінансовий моніторинг №361-IX від 6 грудня 2019 року, ні профільна постанова Нацбанку №65 від 19 травня 2020 року не встановлюють чіткого строку, у який клієнти мають відповідати на запити банків і надавати документи. Тому вимога зібрати папери за кілька годин або за добу сама собою не зобов’язує клієнта вкластися саме в цей строк.

"24 години – не універсальний строк, визначений законом. Якщо банк вимагає документи протягом доби, потрібно перевірити, чи справжня ця вимога, з’ясувати її зміст і за потреби обґрунтовано попросити більше часу", – зазначив у коментарі виданню "Телеграф" адвокат, радник адвокатського об’єднання Leshchenko&Partners Сергій Заянчуковський.

Покарати клієнта саме за порушення строку, якого немає в законодавстві, не можна: для застосування санкцій банку знадобиться інша формальна підстава. У судових спорах зазвичай вважають нормальним, якщо клієнт надає документи протягом 10–14 робочих днів. Це стосується ситуацій, коли немає явно підозрілих операцій – великих сум, рекордної кількості переказів, платежів, що перевищують офіційні доходи, та інших подібних обставин.

Як перевірити дзвінок співробітника фінмоніторингу

Навіть якщо співрозмовник погрожує позбавити клієнта рахунку та грошей, фахівці радять не піддаватися тиску, але й не ігнорувати дзвінок. Спочатку уточніть назву банку, ім’я співробітника, його підрозділ, причину дзвінка, перелік потрібних документів і строк їх подання.

"Телефонний дзвінок – допустимий спосіб комунікації, але перед передаванням документів варто самостійно звернутися до банку через офіційний канал", – наголосив Заянчуковський.

Адвокат радить завершити розмову й відкрити банківський застосунок або зателефонувати за номером, який ви самостійно знайшли на офіційному сайті банку чи на своїй картці. Не покладайтеся лише на номер вхідного дзвінка. У оператора уточніть, чи справді банк проводить фінансову перевірку та чи надсилав такий запит.

Під час неочікуваного дзвінка не можна повідомляти PIN-код, CVV/CVC, паролі й одноразові коди підтвердження, а також надавати віддалений доступ до телефону чи комп’ютера. Так ви не передасте чутливі дані людині, яка лише представилася співробітником банку.

Як отримати запит і передати документи

Після усної вимоги письмово зверніться до банку й попросіть офіційний запит за підписом керівництва. Перелік потрібних документів краще отримати через захищений банківський застосунок, інтернет-банкінг або інший погоджений із банком канал. Так ви зафіксуєте зміст звернення й зможете підготувати відповідь.

Копію паспорта, податкові декларації, виписки й договори надсилайте, лише перевіривши адресата. Не передавайте такі документи через випадкові месенджери та на непідтверджені адреси.

Зберігайте повідомлення, листування, номери звернень, підтвердження передавання документів і зазначені строки. Ці матеріали можуть знадобитися, щоб оскаржити дії банку, зокрема якщо спір дійде до суду.

Як повідомляв "Телеграф", матеріали, зібрані під час операцій через платіжні термінали, можуть знадобитися Нацбанку для перевірок із фінмоніторингу, а правоохоронцям – для кримінальних проваджень під час роботи терміналів. Щоб провести операцію, користувач має вказати номер картки й фінансовий телефон, а потім ввести одноразовий код із SMS або push-повідомлення. Отже, фінансовий контроль може стосуватися повсякденних платежів і пов’язаних із ними даних, а не лише відповідей на запити документів. Голова Держфінмоніторингу Філіпп Пронін також зазначав, що боротьба з мінімізацією оподаткування виходить на перший план.