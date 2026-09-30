Шахраї ошукують українців прямісінько біля банкоматів: яку небезпечну схему вигадали

Шахраї продовжують вигадувати нові прийоми для ошукування громадян

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Така шляхетна справа, як допомога пенсіонерці зняти кошти з картки в банкоматі може обернутись значними неприємностями. Адже таку схему взяли на озброєння шахраї.

Про це розповідає користувачка під ніком Iryna_01959111 в соціальній мережі Threads. За її словами, такий крок може завершитись зіпсованим настроєм або навіть матеріальними збитками.

Дівчина заначила, що у шахраїв з'являються нові "пастки" для довірливих громадян. В таких ситуаціях важливо нічого чужого не брати до рук.

"Непрохана порада тим, хто не в курсі розводів. Якщо вас просять допомогти зняти гроші в банкоматі чи оплатити щось у автоматі — НІКОЛИ НЕ БЕРІТЬ КАРТКУ ЧИ ГРОШІ В РУКИ. Краще пояснюйте голосом, стоячи збоку", — написала вона.

Жінка зазначила, що вчора вперше побачила схему з кавовим автоматом. Проте їй вдалося уникнути неприємностей.

"У холі лікарні жінка з великими торбами кличе мене: "Допоможіть купити каву, бо мені важко встати". Суне 50 грн, каже, що хоче банановий раф. Ок, кажу: "Давайте я вас навчу, як зробити замовлення, автомат поруч біля неї". І тут: "Але мені не вистачає на банановий раф. Доплатіть". Так що, якщо людина справді не розбирається з автоматом, то їй буде достатньо вашої голосової допомоги. А якщо ні, то сюрпризи почнуться дуже швидко. А з банкоматом взагалі весело, бо ви не можете бути впевнені чи це картка саме тієї людини яка просить чи вона вкрадена", — наголосила жінка.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі висловили подяку жінці за таку інформацію. Дехто також поділився схожими спостереженнями та життєвими ситуаціями.

"Кава то фігня. Ну не доплатив тай пішов собі. А от з банкоматом так. То може бути ліва картка, перебита через кардкодер або дропа, на яку скидали крадені гроші. На камері банкомату будете ви, а не людина яка вам її дала і ви поняття не маєте хто це взагалі. Тому краще не знімайте гроші з лівих карток, а просто допомагайте словами що тиснути.

"100%";

"Ахах, мені тут трошки не вистачає до нового ноута. Ніхто не хоче доплатити?";

Коментарі користувачів

"Мені іноді доводилося допомагати комусь зняти гроші. Але в якийсь момент прочитала, що вже і з цим схема є. Що стара людина каже зняти їй гроші, а потім відходить ніби син чи дочка і каже, що людина, яка знімала, вкрала частину грошей і вимагає віддати, погрожує поліцією. І тоді я пораділа, що мені справді траплялися безпомічні пенсіонери, а не учасники шахрайської схеми";

"Блін, рази три точно допомагала пенсіонерам, бо у нас в Харкові багато тих, хто залишився без допомоги рідних( і шкода стареньких, і стрьомно як читаєш такі пости";

"Як на мене, стояти біля банкомату з чужою людиною і її карткою вже виглядає як стрьомна ситуація", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб не втратити гроші та акаунти, якщо ви випадково натиснули на шахрайське посилання.