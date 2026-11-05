Відключення та морози не страшні: як підготувати курник до зими

У деяких господарствах тепло підтримують лише вночі, а освітлення та вентиляцію регулюють окремо.

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Українці, які тримають курей, діляться досвідом зимового обігріву. Вони утеплюють приміщення, вмикають лампи, облаштовують резервне живлення і навіть влаштовують справжній хай-тек.

Про свої способи обігріву господарі розповіли в Threads. Зауважимо, для дорослих курей за підлогового утримання рекомендована температура – 12–16°C, відносна вологість – 60–70%.

Які методи обігріву курей використовують українці

Користувач v_26 пише, що зараз в утепленому курнику тримається 20 градусів і додатковий обігрів не потрібен. Узимку лампи вмикаються, коли температура опускається до заданого рівня.

"Узимку при падінні до +10 вмикаються керамічні лампи до +15", – пояснює користувач. Також для догріву курей використовують теплі килимки, інфрачервоні лампи, а під час відключень найвразливіших птахів забирають до будинку.

Нічний обігрів, свіже повітря та освітлення

Користувачка oceans_within_us розповіла, що у її курнику висить обігрівач. На початок листопада його вже приблизно два тижні вмикали на ніч, щоб підтримувати температуру і це позитивно вплинуло на курей

"Одразу відобразилося на яйцях, бо вже було нестабільно. Як тільки почали вмикати – стабільність повернулася", – написала oceans_within_us.

Освітлення й облаштування курника допомагають створити комфортні умови для курей Джерело: Колаж ("Телеграф")

У курнику є внутрішнє світло й зовнішня підсвітка, щоб кури знаходили двері, якщо затримуються надворі. Витяжки працюють без автоматики. Господарі також планують установити рекуперацію, щоб подавати свіже повітря й менше охолоджувати приміщення.

На несучість впливає і тривалість освітлення — найкращі показники кури мають за 14–16 годин світла на добу. Додаткове освітлення радять вмикати вранці, до сходу сонця, за допомогою таймера й ламп теплого спектра.

Автоматика й акумулятори на час відключень

Користувачка "Дім з 0" розповіла про курник із системою керування, яку її чоловік спроєктував і зібрав самостійно. У холодний період уночі температура тримається в межах 14–16°C, а вдень, коли двері відчинені, – не нижче 2–4°C.

"Ми подбали про резервне живлення від акумуляторів, автономно курник може працювати орієнтовно 2 доби", – розповіла авторка.

Світло й двері працюють за розкладом. Система також захищає від надмірного нагрівання: якщо температура перевищує 22°C, вмикається витяжний вентилятор і працює, доки вона не знизиться до 20 градусів.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі показали яйця із зеленою шкаралупою. Користувачі жартують, що перед Великоднем їх можна продавати без фарбування. Їхній колір зумовлений успадкованими пігментами.