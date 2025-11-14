Грітимуться і не давитимуть один одного. Яку кількість курей краще тримати в курнику

Для бройлерів та несучок є окремі рекомендації

Вирощування домашньої птиці взимку має свої нюанси, особливо це стосується кількості пернатих в одному курнику. Адже можна тримати, стільки голів, аби вони гріли один одного та не давилися.

Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович. За його словами, є різниця у вирощуванні та умовах для кожного виду птиці, особливо якщо говорити про курей.

Що треба знати:

Бройлер — малорухлива домашня птиця, яка здебільшого перебуває в курнику

Курки-несучки навпаки — вдень регулярно вигулюються

Кількість птахів в курнику має відповідати нормам

За словами фермера, на 1 м² на зиму краще тримати 15 голів бройлерів. Тобто в курнику на 10 м² добре поміститься до 150 голів. Завдяки такому розташуванню птахи будуть гріти один одного та не давитимуть. Адже бройлери схильні до того, щоб тулитися та притискатися один до одного. І через це може загинути чимала кількість птахів.

Бройлери

Тому кількість бройлерів в курнику не має перевищувати норми. Окрім того, це вплине й на поширення захворювань чи на самих птахів. Адже вони можуть пригнічувати один одного та недоїдати, що знижуватиме їх вагу.

Анатолій Сергійович каже, що стосовно курей несучок, то тут кількість в курнику може бути більша. Адже ці птахи здебільшого сидять на насістах та несуть яйця, а вдень гуляють на вулиці. Кури активніші за бройлерів, тому на 1 м² можна тримати до 20 голів. Однак у будь-якому випадку треба контролювати й чистоту приміщення, й кількість корму.

Кури несучки

"Вони (кури — ред.), якщо в них немає вільного простору, не ростуть і давляться", — додає фермер.

