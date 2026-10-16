Яйця зеленого кольору несе курка українки: як таке може бути й що це означає

Такий відтінок зумовлюють успадковані пігменти, а смак і поживна цінність залишаються звичайними

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У мережі показали курячі яйця з незвичною зеленою шкаралупою. Такий природний колір не зустрінеш у звичайному супермаркеті.

Авторка допису в Threads під ніком katrin_simon_mishchenko розповіла, що такі яйця несе її курка. Дівчина пожартувала, що на Великдень їх можна не фарбувати й одразу відкривати бізнес.

Зелений відтінок курячих яєць визначає спадковість, а не корм чи барвники

Найімовірніше, серед її курочок є Амераукана, Араукана, Ухейілюй або Olive Egger. Незвичне забарвлення визначає генетика, а не особливі корми чи барвники.

Як виходить такий колір

Основа шкаралупи складається з білого карбонату кальцію. У курей із відповідною спадковою ознакою під час її формування виділяється білівердин. Цей пігмент просочує шкаралупу, забарвлюючи її в ніжно-блакитний колір зовні та зсередини.

Якщо птиця успадкувала ще й здатність виробляти протопорфірин, перед знесенням яйце вкривається поверхневим коричневим шаром. Поєднання двох пігментів дає зелені й оливкові відтінки. Саме обидві ознаки поєднують гібридні кури Olive Egger.

Зсередини така шкаралупа залишається блакитною. За внутрішнім складом, смаком і поживною цінністю зелені яйця не відрізняються від білих чи коричневих.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому близько 150 років тому кури були майже в кожному українському дворі та для чого селяни їх утримували.