Кого легше тримати: курей чи свиней? Фермерка пояснює нюанси

Яку підстилку обирати, як обігрівати тварин і чому курям потрібна особлива увага до температури.

Кури та свині — одні з найпоширеніших сільськогосподарських тварин в Україні, але догляд за ними дуже різниться.

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж.

Опалення і вентиляція

Фермерка пояснює, що тепла потребують і кури, і свині. Куркам, щоб нестись, потрібне опалення — вони без нього витрачають енергію на підтримку тепла, а не на формування яєць. Свиням, особливо маленьким поросятам, також потрібно тепло. Якщо маленькі поросята та дорослі свині мерзнуть, вони можуть хворіти. Наталія розповідає — в хліві є котел, спеціальна червона лампа тощо.

За словами фермерки, у приміщенні встановлено примусову вентиляцію, яка забирає зайву вологу, коли свиням жарко. Проте, якщо станеться ситуація, що котел не працював, свині можуть це пережити. Протоплювати приміщення можна лише кілька разів на тиждень.

Зі свиньми легше, ніж з курми. З курми треба дивитись за температурою. Якщо більша — це вже треба вентиляцію включати. Якщо менша — треба більше напалювати. А зі свиньми там що, якщо немає тепла — вони собі під лампочку сховалися і гріються. Наталія Черванчук, фермерка

Облаштування курника та свинарника

Для свиней фермерка використовує звичайну пшеничну солому. Каже, цього цілком достатньо, щоб підтримувати чистоту й комфорт. Курям же потрібна тирса або соняшникова лузга.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим найефективніше дезінфікувати свинарник — це натуральний засіб. Свині легко можуть захворіти, якщо житимуть в надміру антисанітарних умовах.