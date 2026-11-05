Отключения электричества и морозы не страшны: как подготовить курятник к зиме

В некоторых хозяйствах тепло поддерживают только ночью, а освещение и вентиляцию регулируют отдельно.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы, которые держат кур, делятся опытом зимнего обогрева. Они утепляют помещение, включают лампы, обустраивают резервное питание и даже устраивают настоящий хай-тек.

О своих способах обогрева хозяева рассказали в Threads. Отметим, для взрослых кур при напольном содержании рекомендуемая температура – 12–16°C, относительная влажность – 60–70%.

Какие методы обогрева кур используют украинцы

Пользователь v_26 пишет, что сейчас в утепленном курятнике держится 20 градусов и дополнительный обогрев не нужен. Зимой лампы включаются, когда температура опускается до заданного уровня.

"Зимой при падении до +10 включаются керамические лампы до +15", – объясняет пользователь. Также для дополнительного обогрева кур используют теплые коврики, инфракрасные лампы, а во время отключений самых уязвимых птиц забирают в дом.

Ночной обогрев, свежий воздух и освещение

Пользовательница oceans_within_us рассказала, что в ее курятнике висит обогреватель. На начало ноября его уже примерно две недели включали на ночь, чтобы поддерживать температуру, и это положительно повлияло на кур.

"Сразу отразилось на яйцах, потому что уже была нестабильность. Как только начали включать – стабильность вернулась", – написала oceans_within_us.

Освещение и обустройство курятника помогают создать комфортные условия для кур Источник: Коллаж ("Телеграф")

В курятнике есть внутреннее освещение и наружная подсветка, чтобы куры находили дверь, если задерживаются на улице. Вытяжки работают без автоматики. Хозяева также планируют установить рекуперацию, чтобы подавать свежий воздух и меньше охлаждать помещение.

На яйценоскость влияет и продолжительность освещения – лучшие показатели у кур при 14–16 часах света в сутки. Дополнительное освещение советуют включать утром, до восхода солнца, с помощью таймера и ламп теплого спектра.

Автоматика и аккумуляторы на время отключений

Пользовательница "Дім з 0" рассказала о курятнике с системой управления, которую ее муж спроектировал и собрал самостоятельно. В холодный период ночью температура держится в пределах 14–16°C, а днем, когда двери открыты, – не ниже 2–4°C.

"Мы позаботились о резервном питании от аккумуляторов, автономно курятник может работать примерно 2 суток", – рассказала автор.

Свет и двери работают по расписанию. Система также защищает от чрезмерного нагрева: если температура превышает 22°C, включается вытяжной вентилятор и работает, пока она не снизится до 20 градусов.

Как сообщал "Телеграф", в сети показали яйца с зеленой скорлупой. Пользователи шутят, что перед Пасхой их можно продавать неокрашенными. Их цвет обусловлен унаследованными пигментами.