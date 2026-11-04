Картошка не будет прорастать месяцами: лайфхак с копеечным средством, которое есть на каждой кухне

Простой лайфхак для длительного хранения

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Пользовательница с ником learnfrommygut советует посыпать картофель пищевой содой, сложить его в коробку и поставить в темное место, чтобы он не прорастал.

Этот способ она показала в своем видео. По ее словам, картофель хранится у нее в таких условиях уже в течение трех месяцев. "Телеграф" расскажет, может ли сода действительно помочь сохранить овощи и какие условия для этого нужны.

Как сода взаимодействует с влагой

Пищевая сода способна поглощать влагу из окружающей среды, поэтому потенциально может уменьшать ее избыток в емкости. Для хранения картофеля это важно: влажная среда способствует развитию плесени и гниению клубней.

Перед хранением картофель советуют просушить в затененном, хорошо проветриваемом месте и отложить клубни с признаками гнили или серьезными повреждениями.

В то же время поглощение влаги зависит от температуры и относительной влажности воздуха.

Картофель склады в коробку и присыпали содой.

Что влияет на прорастание и позеленение картофеля

Появление ростков связано прежде всего с естественными процессами внутри клубня. На них влияют:

температура;

сорт картофеля;

условия его хранения.

Важным условием такого способа хранения является темнота. Она предотвращает позеленение картофеля и накопление гликоалкалоидов – природных соединений, чрезмерное количество которых может быть опасным для здоровья. Оптимальная температура для хранения картофеля составляет примерно +2…+4 °C.

Как сообщал "Телеграф", низкая влажность приводит к сухости, дряблости картофеля и потере сочности.