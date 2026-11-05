Просрочку в "АТБ" не прощают: работник раскрыл строгое правило сети

Ответственность несут не только кассиры

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На полках супермаркетов АТБ редко, но все же можно встретить просроченный товар. Многие покупатели думают, что его оставили специально, чтобы кто-то купил.

Однако сотрудник "АТБ" рассказал "Телеграфу", действительно ли это так. По его словам, встретить просрочку можно в любом магазине.

"Наличие просроченных товаров – это человеческий фактор. Кто-то просто пропустил в своем отделе и все. Специально работники точно не оставляют ", – объясняет собеседник.

Он отмечает, что за просроченные товары на полки можно получить от руководства и не только. К тому же фактически работникам нет разницы спишут товар или продадут. Ведь у всех ставка и процентов от продаж нет.

"Нам нет смысла оставлять товар специально. Вы удивитесь узнав, какие масштабы списания и утилизации в "АТБ" ежедневно. Одним товаром больше одним меньше — это ничего не изменит", — говорит сотрудник.

По его словам, бывают случаи, когда работники, которые упустили просрочку, получают штрафные санкции. Ведь когда срок товара подходит к концу, магазин еще может либо уценить его, либо отправить поставщику.

Полки с продуктами в "АТБ"

"У нас было такое когда-то. Кассир забыла проверить сроки на детской смеси. Одна банка стоила 600-800 грн. Кинулись, а все на витрине просрочено. Администратор не спустил это с рук. Товар выкупили ответственные за отдел кассиры", — объясняет собеседник.

Он добавил, что в большинстве "АТБ" за весь товар, который возвращают покупатели, из своей кармана платит администратор. Иногда и за некоторые просроченные товары. Однако если косяк большой, тогда ответственность ложится на кассиров.

"И давайте не забывать о жалобах на горячую линию. Чем больше жалоб на один магазин, тем больше вероятность, что его будут чаще проверять. А этого не хочет никто. Поэтому слова, что кассиры сами оставляют просрочку, чтобы ее кто-то купил, — абсурд", — резюмировал собеседник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, опасно ли покупать мясо и заморозку у "АТБ" после блэкаутов.