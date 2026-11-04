Кава в зернах і чай у "АТБ" подешевшали на сотні гривень

На окремі упаковки Lovare діє знижка 40%, а кілограм Kavos Bankas коштує від 674,90 грн

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З 4 по 10 листопада в "АТБ" діятимуть знижки на каву, чай та напої. До акційних пропозицій увійшли кілограмові упаковки кави в зернах, пакетований і листовий чай, а також ігристе вино.

Про акційні ціни в "АТБ" повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте в матеріалі "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Найбільша економія серед цих пропозицій – 242,10 грн на упаковці кави Kavos Bankas Pupa Classic.

Скільки коштує кава в зернах Kavos Bankas

Kavos Bankas Pupa Classic у зернах, 1 кг, продаватимуть за 707,90 грн замість 950 грн. Знижка становить 25%.

Інша кілограмова упаковка – Kavos Bankas Espresso Italiano у зернах – коштуватиме 674,90 грн замість 900 грн. Її також пропонують зі знижкою 25%, що дає змогу заощадити 225,10 грн.

Встигніть придбати по зниженій ціні

Ціни на чай Lovare, De Luxe Foods&Goods Selected та вино Marengo

Lovare Bahamian Soursop, 24 пакетики, подешевшав з 87,30 грн до 51,90 грн. Знижка на цю упаковку – 40%.

Такий самий відсоток знижки діє на Lovare "Імбирний ранок", 22 пакетики. Акційна ціна становить 34,20 грн замість 57,50 грн.

Чорний цейлонський чай De Luxe Foods&Goods Selected, 80 г, продаватимуть за 48,50 грн. До зниження ціни він коштував 74,90 грн, знижка – 35%.

Серед напоїв зі знижкою є Marengo Москато – ігристе біле напівсолодке вино, 0,75 л. Пляшка коштуватиме 184,90 грн замість 267,50 грн: знижка становить 30%, а економія – 82,60 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що новинка від Milka вже на полицях в "АТБ". Який смак з’явився до новорічних свят.