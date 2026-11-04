Молочний відділ "АТБ" здивував цінниками: таких цін на масло та сметану давно не було

У тижневій добірці – продукція "Білоцерківське", "ПростоНаше", SERENADA та "Своя лінія" зі знижками до 30%

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З 4 по 10 листопада в "АТБ" діятимуть знижки на молочні продукти, сири та бакалію. Акційні ціни охоплюють масло, сметану, молоко, йогурт та інші продукти.

Про знижки на продукти в "АТБ" повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Окрім молочного асортименту, до добірки ввійшли два види майонезу "Оліс" та піца Passionata.

Скільки коштують масло, сметана та молоко

Масло "Білоцерківське" солодковершкове Екстра 82% у пачці вагою 180 г продаватимуть за 82,90 грн. До знижки воно коштувало 113,90 грн, тож ціну знизили на 27%.

Сметана "ПростоНаше" жирністю 20% у пакованні 300 г коштуватиме 49,90 грн замість 68,60 грн. Знижка на неї також становить 27%.

Молоко "ПростоНаше" Українське 2,5% у фасуванні 0,87 кг пропонують за 49,90 грн замість 67,90 грн – на 26% дешевше. Йогурт "Своя лінія" вагою 0,8 кг обійдеться у 48,90 грн замість 69,90 грн зі знижкою 30%.

В "АТБ" знижки охопили молочні продукти, зокрема масло, сметану й молоко Джерело: Телеграф

Які сири продають дешевше

Напівтвердий сир SERENADA Radamer, 150 г, коштуватиме 70,90 грн замість 97,90 грн. Для цієї позиції діє знижка 27%.

Серед інших молочних пропозицій на GoToShop.ua – кисломолочний сир "День у День" жирністю 0%, 5% або 9% у пачці 180 г за 35,50 грн замість 44,50 грн. Плавлений сир "Своя Лінія" жирністю 38%, вагою 70 г, пропонують за 16,50 грн замість 23,90 грн: у переліку є "Вершковий", "Класичний" та "Зі смаком грибів".

В "АТБ" знизили ціни на плавлені й напівтверді сири Джерело: Телеграф

Ціни на майонез "Оліс" і піцу Passionata

Майонез "Оліс" Чудовий 50% у пакованні 500 г продаватимуть за 61,90 грн замість 89,70 грн. Знижка становить 30%.

Майонез "Оліс" Файний 72% тієї самої ваги коштуватиме 76,90 грн замість 110,90 грн. Його ціну також зменшили на 30%.

Піца Passionata прошуто вагою 320 г обійдеться у 93,90 грн замість 134,90 грн. На цю позицію діє знижка 30%.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", їсти шкода, купувати дорого: у "Сільпо" продають хліб незвичної форми (фото).