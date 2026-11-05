Такі знижки бувають рідко: просто зараз в "АТБ" можна зекономити понад 90 грн на морозиві

Серед пропозицій – "Кенійська Зебра", фісташковий пломбір та ескімо, а спеціальні ціни діють до 10 листопада

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В "АТБ" з 4 до 10 листопада діють знижки на морозиво. "Ласку", "Три Ведмеді", "Рудь" та "Київський пломбір" можна придбати на 45–50% дешевше.

Про акційні ціни на морозиво пише "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

"Кенійська Зебра" за пів ціни та велике паковання "Трьох Ведмедів"

Найбільша знижка серед п’яти зазначених пропозицій – на морозиво "Ласка" "Кенійська Зебра". Паковання вагою 0,5 кг коштує 91,90 грн замість 183,90 грн. Заявлене зниження ціни становить 50%.

Морозиво "Три Ведмеді" зі смаком vanille-yuzu fruit продають по 114,90 грн замість 209,90 грн. Вага цього паковання – 450 г, а знижка – 45%.

На морозиво "Три Ведмеді" vanille-yuzu fruit діє знижка 45%

Порційне морозиво від 17,50 грн

Найдешевша позиція в основній добірці – "Рудь" 100% вагою 70 г. За акцією вона коштує 17,50 грн замість 32,40 грн, зі знижкою 45%.

Пломбір "Три Ведмеді" в кондитерській глазурі вагою 70 г подешевшав на 46%. Його акційна ціна – 26,90 грн, тоді як попередня становила 49,90 грн. У каталозі за цією ціною представлені звичайний і шоколадний пломбір у глазурі.

"Київський пломбір" з фісташкою вагою 110 г продають за 43,90 грн замість 80,50 грн. На цей вафельний ріжок діє знижка 45%.

Порційне морозиво "Рудь", "Три Ведмеді" та "Київський пломбір" подешевшало

Яке ще морозиво є зі знижками

В акційному асортименті є й інші порційні варіанти. "Лакомий пломбір" Oliver Smith у збитій кондитерській глазурі вагою 100 г коштує 38,90 грн замість 53,90 грн. Ескімо "Лімо" "ЛЬВІВСЬКЕ" в кондитерській глазурі вагою 70 г продають по 28,50 грн замість 39,30 грн. На обидві позиції вказано знижку 27%.

Для більшого паковання також є пропозиція: морозиво Laska Maximuse із шоколадною крихтою та шматочками печива вагою 0,5 кг коштує 151,80 грн замість 209,40 грн. Знижка на нього становить 27%.

Акційний асортимент охоплює ескімо та морозиво у великих пакованнях

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", молочний відділ "АТБ" здивував цінниками: таких цін на масло та сметану давно не було.