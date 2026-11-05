Такие скидки бывают редко: прямо сейчас в "АТБ" можно сэкономить более 90 грн на мороженом

Среди предложений – "Кенийская Зебра", фисташковый пломбир и эскимо, а специальные цены действуют до 10 ноября

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В "АТБ" с 4 по 10 ноября действуют скидки на мороженое. "Ласку", "Три Медведя", "Рудь" и "Киевский пломбир" можно приобрести на 45–50% дешевле.

Об акционных ценах на мороженое пишет "Телеграф".

Читайте больше в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

"Кенийская Зебра" за полцены и большая упаковка "Трех Медведей"

Самая большая скидка среди пяти указанных предложений – на мороженое "Ласка" "Кенийская Зебра". Упаковка весом 0,5 кг стоит 91,90 грн вместо 183,90 грн. Заявленное снижение цены составляет 50%.

Мороженое "Три Медведя" со вкусом vanille-yuzu fruit продают по 114,90 грн вместо 209,90 грн. Вес этой упаковки – 450 г, а скидка – 45%.

На мороженое "Три Медведя" vanille-yuzu fruit действует скидка 45%

Порционное мороженое от 17,50 грн

Самая дешевая позиция в основной подборке – "Рудь" 100% весом 70 г. По акции оно стоит 17,50 грн вместо 32,40 грн, со скидкой 45%.

Пломбир "Три Ведмеді" в кондитерской глазури весом 70 г подешевел на 46%. Его акционная цена – 26,90 грн, тогда как прежняя составляла 49,90 грн. В каталоге по этой цене представлены обычный и шоколадный пломбир в глазури.

"Київський пломбір" с фисташкой весом 110 г продают за 43,90 грн вместо 80,50 грн. На этот вафельный рожок действует скидка 45%.

Порционное мороженое "Рудь", "Три Ведмеді" и "Київський пломбір" подешевело

Какое еще мороженое продается со скидками

В акционном ассортименте есть и другие порционные варианты. "Лакомый пломбир" Oliver Smith в сбитой кондитерской глазури весом 100 г стоит 38,90 грн вместо 53,90 грн. Эскимо "Лімо" "ЛЬВІВСЬКЕ" в кондитерской глазури весом 70 г продают по 28,50 грн вместо 39,30 грн. На обе позиции указана скидка 27%.

Для большей упаковки также есть предложение: мороженое Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья весом 0,5 кг стоит 151,80 грн вместо 209,40 грн. Скидка на него составляет 27%.

Акционный ассортимент охватывает эскимо и мороженое в больших упаковках

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", молочный отдел "АТБ" удивил ценниками: таких цен на масло и сметану давно не было.