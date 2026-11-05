Тариф Київстар для абонентів від 55 років: які послуги входять у щомісячну плату

"Все разом Комфорт" об’єднує мобільний зв’язок, Домашній Інтернет і Київстар ТБ та передбачає окремо оплачувані додаткові послуги

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Із 4 листопада 2026 року в Київстар доступний новий контрактний тариф "Все разом Комфорт" за 370 грн на місяць. Підключити його можуть абоненти віком від 55 років та люди з інвалідністю I–III групи.

Про запуск тарифного плану повідомляє Finance.ua з посиланням на пресслужбу оператора.

Пропозиція доступна чинним контрактним абонентам і користувачам передплати, які перейдуть на контракт та відповідатимуть умовам підключення.

Які послуги входять у щомісячну плату

У межах тарифу абоненти отримують безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар. Для розмов із користувачами інших мобільних операторів, дзвінків на міські номери України та за кордон передбачено спільний пакет на 300 хвилин.

Також до наповнення входять 20 ГБ мобільного інтернету та 300 SMS для використання в Україні. Тариф передбачає послугу "Відстрочка платежу".

Як витрачатиметься інтернет в Україні та роумінгу

Пакет мобільного інтернету має змішаний принцип використання: доступний обсяг можна витрачати в Україні та в країнах, де працює послуга "Роумінг як вдома". Для користування за кордоном із загального пакета доступно до 12 ГБ.

Абонент може використати весь пакет в Україні. Якщо він повністю вичерпає його тут, мобільний інтернет у роумінгу буде недоступний.

Тариф "Все разом Комфорт" доступний абонентам від 55 років і людям з інвалідністю Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які Суперсили можна підключити за доплату

До основного наповнення абоненти можуть самостійно вибрати Суперсилу – додаткову послугу під свої потреби. Її оплачують окремо від щомісячної вартості тарифу.

Серед варіантів – додаткові 300 хвилин для дзвінків в інші мережі та за кордон або 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу. Також доступні Суперсили Київстар ТБ, WOG, Helsi, Uklon та "Є зв’язок".

Опція "Соцмережі та месенджери" дозволяє користуватися Instagram, Telegram, Viber та іншими платформами без списання мегабайтів із тарифного пакета. Для перегляду відеоконтенту передбачена окрема Суперсила "Відео на ходу".

Вона дає змогу не витрачати тарифні мегабайти під час перегляду YouTube, YouTube Kids, Київстар ТБ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video та 1+1 video.

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