Тариф Київстар для абонентов от 55 лет: какие услуги входят в ежемесячную плату

"Все разом Комфорт" объединяет мобильную связь, Домашний Интернет и Київстар ТБ, а также предусматривает дополнительные услуги, оплачиваемые отдельно

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С 4 ноября 2026 года в Київстар доступен новый контрактный тариф "Все вместе Комфорт" за 370 грн в месяц. Подключить его могут абоненты в возрасте от 55 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

О запуске тарифного плана сообщает Finance.ua со ссылкой на пресс-службу оператора.

Предложение доступно действующим контрактным абонентам и пользователям предоплаты, которые перейдут на контракт и будут соответствовать условиям подключения.

Какие услуги входят в ежемесячную плату

В рамках тарифа абоненты получают безлимитные звонки внутри сети Київстар. Для разговоров с пользователями других мобильных операторов, звонков на городские номера Украины и за границу предусмотрен общий пакет на 300 минут.

Также в пакет входят 20 ГБ мобильного интернета и 300 SMS для использования в Украине. Тариф предусматривает услугу "Отсрочка платежа".

Как будет расходоваться интернет в Украине и в роуминге

Пакет мобильного интернета имеет смешанный принцип использования: доступный объем можно расходовать в Украине и в странах, где работает услуга "Роуминг как дома". Для использования за границей из общего пакета доступно до 12 ГБ.

Абонент может использовать весь пакет в Украине. Если он полностью израсходует его здесь, мобильный интернет в роуминге будет недоступен.

Тариф "Все вместе Комфорт" доступен абонентам от 55 лет и людям с инвалидностью Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие Суперсилы можно подключить за доплату

К основному наполнению абоненты могут самостоятельно выбрать Суперсилу – дополнительную услугу под свои потребности. Ее оплачивают отдельно от ежемесячной стоимости тарифа.

Среди вариантов – дополнительные 300 минут для звонков в другие сети и за границу или 5 ГБ мобильного интернета в роуминге. Также доступны Суперсилы Киевстар ТВ, WOG, Helsi, Uklon и "Є зв’язок".

Опция "Соцсети и мессенджеры" позволяет пользоваться Instagram, Telegram, Viber и другими платформами без списания мегабайтов из тарифного пакета. Для просмотра видеоконтента предусмотрена отдельная Суперсила "Видео на ходу".

Она позволяет не тратить тарифные мегабайты во время просмотра YouTube, YouTube Kids, Киевстар ТВ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video и 1+1 video.

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