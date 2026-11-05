ПриватБанк розширив можливості Приват24: кому буде корисна нова функція

Клієнтам ПриватБанку більше не обов’язково перемикатися між банківськими застосунками, щоб перевірити рахунки

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ПриватБанк запустив відкритий банкінг у застосунку Приват24 і вебверсії "Приват24 для бізнесу". Тепер клієнти, які мають рахунки в кількох банках, можуть керувати ними через один сервіс.

Про запуск повідомила пресслужба ПриватБанку. Функція працює за технологією Open Banking – вона дає змогу обмінюватися фінансовими даними між банками та фінансовими сервісами за згодою користувача.

Кому стане у пригоді відкритий банкінг

Власники особистих рахунків можуть переглядати баланси та історію операцій в одному застосунку. Так простіше стежити за витратами, не переходячи між банківськими сервісами. Через Приват24 також можна поповнювати картки й переказувати гроші з підключених рахунків. Відкритий банкінг також дає змогу оплачувати покупки без ручного введення реквізитів.

Фізичні особи – підприємці можуть користуватися новою функцією у вебверсії "Приват24 для бізнесу". Вона дає змогу контролювати операції на бізнес-рахунках і проводити платежі. Такий інструмент стане у пригоді підприємцям, яким потрібно стежити за операційними витратами в різних банках.

Рахунки яких банків уже можна підключити

Зараз у Приват24 можна додати рахунки чотирьох фінустанов:

АТ "Універсал Банк", зокрема рахунки monobank

АТ "ПУМБ"

АТ "А-Банк"

АТ "КБ "Глобус""

У вебверсії "Приват24 для бізнесу" фізичні особи – підприємці можуть підключити рахунки АТ "Універсал Банк", зокрема monobank.

ПриватБанк працює над розширенням переліку. Згодом клієнти зможуть додавати рахунки інших українських банків, які підтримують відкритий банкінг. Нові можливості з’являтимуться поступово – залежно від того, як банки й фінансові сервіси підключатимуться до системи.

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Як додати рахунок і керувати доступом

У застосунку Приват24

відкрийте розділ "Усі" у верхній частині екрана

виберіть "Відкритий банкінг"

натисніть "Додати рахунок"

введіть дані рахунку

Підприємцям потрібно почати у вебверсії "Приват24 для бізнесу": відкрити налаштування, вибрати "Відкритий банкінг" і зазначити номер рахунку іншого банку. Як пояснює ПриватБанк на сторінці сервісу, після цього користувача перенаправлять у застосунок або на сторінку відповідної фінустанови. Там потрібно авторизуватися та підтвердити згоду на підключення.

Доступ до рахунків надається тільки після підтвердження клієнта. Згоду можна відкликати будь-якої миті. Паролі та ПІН-коди іншим банкам не передаються: користувач сам керує доступом до своєї фінансової інформації.

Як повідомляв "Телеграф", ПриватБанк автоматично продовжив термін використання пластикових карток на період воєнного стану, а клієнтам залишив вибір між старою, цифровою та новою карткою.