Телефон буде жити вдвічі довше: три параметри, які потрібно змінити в налаштуваннях

Фоновий пошук мереж, робота застосунків і параметри екрана впливають на те, як довго смартфон обходиться без розетки

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Змінивши налаштування, власник зміг помітно подовжити роботу смартфона. Тепер перед сном у нього залишається близько 25% заряду. Раніше батарея розряджалася з 80% до 52% уже до обіду, хоча екран був вимкнений увесь ранок.

Про досвід автора розповідає MakeUseOf. Чоловік змінив лише кілька параметрів, які впливали на витрату енергії.

Вимкніть пошук у фоновому режимі й обмежте роботу застосунків

Android продовжує шукати мережі Wi-Fi і пристрої Bluetooth, навіть якщо вимкнути ці модулі на панелі швидких налаштувань. Такий пошук допомагає точніше визначати місцезнаходження, але витрачає заряд. Щоб зупинити його, відкрийте "Налаштування" → "Геолокація" → "Служби геолокації" й вимкніть "Пошук мереж Wi-Fi" та "Пошук пристроїв Bluetooth".

Заряд також витрачають застосунки, які синхронізують і завантажують дані у фоновому режимі. На Samsung для них є режими "Без обмежень", "Оптимізований" і "Обмежений". Автор радить вибрати останній для соцмереж і сервісів доставки їжі, яким не потрібно постійно оновлюватися. Звичайні фонові завдання зупиняться, а застосунки запускатимуться під час відкриття.

Вимкніть пошук у фоновому режимі й обмежте роботу застосунків/Фото: ШІ

Виберіть LTE й вимкніть мобільні дані, які завжди активні

За нестабільного покриття 5G телефон перемикається між 5G і LTE, через що модем працює з додатковим навантаженням. На Samsung пріоритет LTE можна вибрати в меню "Налаштування" → "Підключення" → "Мобільні мережі" → "Режим мережі".

Навіть під час підключення до Wi-Fi Android залишає мобільне з’єднання активним, щоб швидше перемкнутися на нього. Цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях розробника. Щоб відкрити їх, перейдіть у "Налаштування" → "Про телефон" → "Відомості про ПЗ", сім разів натисніть "Номер збірки" і введіть PIN-код. Потім у розділі "Мережі" вимкніть пункт "Мобільні дані завжди активні".

Налаштування смартфона допомагають зменшити витрату заряду батареї/Фото: ШІ

Увімкніть темну тему й адаптивну частоту оновлення екрана

На AMOLED-дисплеях чорні пікселі майже не витрачають енергії. Згідно з дослідженням Університету Пердью за 2021 рік, темна тема заощаджувала близько 3–9% заряду за звичайної яскравості в приміщенні та 39–47% – за максимальної яскравості надворі.

На екранах LTPO допомагає адаптивна частота оновлення: під час прокручування вона сягає 120 Гц, а на нерухомому зображенні знижується до 1 Гц. Автор залишив цей режим замість примусового обмеження частоти до 60 Гц. Налаштування розташоване в розділі "Дисплей" → "Плавність рухів".

Увімкніть темну тему й адаптивну частоту оновлення екрана/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", постійно заряджати батарею смартфона до максимуму не рекомендується. Це допомагає зберегти стан батареї.