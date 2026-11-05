Телефон будет жить в два раза дольше: три параметра, которые нужно изменить в настройках

Фоновый поиск сетей, работа приложений и параметры экрана влияют на то, как долго смартфон обходится без розетки

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Изменив настройки, владелец смог заметно продлить работу смартфона. Теперь перед сном у него остается около 25% заряда. Раньше батарея разряжалась с 80% до 52% уже к обеду, хотя экран все утро был выключен.

Об опыте автора рассказывает MakeUseOf. Мужчина изменил всего несколько параметров, влиявших на расход энергии.

Отключите поиск в фоне и ограничьте работу приложений

Android продолжает искать сети Wi-Fi и устройства Bluetooth, даже если отключить эти модули на панели быстрых настроек. Такой поиск помогает точнее определять местоположение, но расходует заряд. Чтобы остановить его, откройте "Настройки" → "Геолокация" → "Службы геолокации" и отключите "Поиск сетей Wi-Fi" и "Поиск устройств Bluetooth".

Заряд также расходуют приложения, которые синхронизируют и загружают данные в фоне. На Samsung для них есть режимы "Без ограничений", "Оптимизированный" и "Ограниченный". Автор советует выбрать последний для соцсетей и сервисов доставки еды, которым не нужно постоянно обновляться. Обычные фоновые задачи остановятся, а приложения будут запускаться при открытии.

Отключите поиск в фоне и ограничьте работу приложений/Фото: ИИ

Выберите LTE и отключите постоянно активные мобильные данные

При нестабильном покрытии 5G телефон переключается между 5G и LTE, из-за чего модем работает с дополнительной нагрузкой. На Samsung приоритет LTE можно выбрать в меню "Настройки" → "Подключения" → "Мобильные сети" → "Режим сети".

Даже при подключении к Wi-Fi Android оставляет мобильное соединение активным, чтобы быстрее переключиться на него. Эту функцию можно отключить в настройках разработчика. Чтобы открыть их, перейдите в "Настройки" → "О телефоне" → "Сведения о ПО", семь раз нажмите "Номер сборки" и введите PIN-код. Затем в разделе "Сети" отключите пункт "Мобильные данные всегда активны".

Настройки смартфона помогают снизить расход заряда батареи/Фото: ИИ

Включите темную тему и адаптивную частоту обновления экрана

На AMOLED-дисплеях черные пиксели почти не расходуют энергию. Согласно исследованию Университета Пердью за 2021 год, темная тема экономила около 3–9% заряда при обычной яркости в помещении и 39–47% – при максимальной яркости на улице.

На экранах LTPO помогает адаптивная частота обновления: при прокрутке она достигает 120 Гц, а на неподвижном изображении снижается до 1 Гц. Автор оставил этот режим вместо принудительного ограничения частоты до 60 Гц. Настройка находится в разделе "Дисплей" → "Плавность движений".

Включите темную тему и адаптивную частоту обновления экрана/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", постоянно заряжать батарею смартфона до максимума не рекомендуется. Это помогает сохранить состояние батареи.