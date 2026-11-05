Від збирання дощової води до генератора в селі: українець здивував своєю підготовкою до зими

Після евакуації він оселився в селі

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Українець Євгеній розповів, як його сім’я обходилася без води й електрики та до чого готується цієї зими на випадок нових блекаутів. Іноді доводилося навіть збирати дощову воду.

Своїм досвідом чоловік поділився в коментарях у Threads. Авторка початкового допису попросила розповісти про неочевидні побутові рішення на випадок відключень світла і води – крім звичних ліхтариків і павербанків.

Досвід сім’ї Євгенія: збирання дощової води та приготування їжі без електрики

Як збирали воду та готували без електрики

Коли сім’я Євгенія залишилася без води, її почали збирати з дахів будинку, майстерні та гаража. Після сильної зливи запас виходив чималий. Воду використовували для купання, миття підлоги й взуття, не заощаджуючи на побутових потребах.

"Коли ми жили без води, то зробили систему збору дощової води – з кожного даху: будинку, майстерні, гаража. Це дуже допомагало. Після рясного дощу мали чималий запас", – розповів Євгеній.

Для приготування їжі заправили два газові балони й підключали їх до невеликої рибальської плитки. Коли газ закінчився, дістали триногу й почали готувати на вогні. Після евакуації до села сім’я отримала інший набір: піч, запас дров, свердловину та генератор.

Чому відключення світла залишаються ризиком цієї зими

Досвід життя без звичних комунальних послуг знову актуальний: енергетична інфраструктура зазнає нових пошкоджень. Росія постійно б’є по критичній інфраструктурі, залишаючи українців без води й світла. Масштабний блекаут загрожує великим містам.