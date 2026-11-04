Не тільки Київ: названо ще 3 великих міста, яким взимку загрожує масштабний блекаут

Ворог вже котру зиму поспіль намагається занурити українців у темряву та заморозити

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Окрім Києва, знеструмити який росіяни взяли собі за політичну мету, є й інші міста, яким найбільше загрожують масштабні проблеми з електропостачанням цієї зими. Однак в першу чергу ворог б’є по енергетиці Києва і Київської агломерації.

Детальніше читайте в бліцінтерв’ю "Телеграфу" Олексія Кучеренка — народного депутата першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП: "Горизонт планування — один день": в Раді розповіли, що відбувається з енергетикою і графіками відключень

Олексій Кучеренко. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

За словами експертів з енергетики, цього року ворог змінив тактику ударів по енергетичних об'єктах. Якщо раніше РФ намагалася розділити країну на енергетичні острови, то зараз зосередилась на великих містах. Кучеренко назвав, в яких ще містах, окрім столиці, цієї зими можуть бути будуть найбільші проблеми: перш за все, це — Дніпро, Кривий Ріг та Одеса.

"Дніпро дуже потерпає. Кривий Ріг – дуже серйозні ураження, і у них буде дуже складна ситуація. Одеса, бо вона так само вразлива по мережі. Але в першу чергу б’ють по Києву і Київській агломерації", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що в Україні продовжують облаштовувати додатковий захист енергетичної інфраструктури від російських атак. Зокрема, для підстанцій напругою 110 кВ передбачили другий рівень захисту, який має зменшити ризик пошкодження обладнання.