"Кличко перебільшує": експерт про загрозу енергооб'єктам в Києві, воду і повернення до легких графіків відключень

Директор Центру досліджень енергетики прокоментував заяву мера про ППО й розповів, що з підстанціями, ТЕЦ і водопостачанням столиці

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Київ може повернутися до значно коротших відключень електроенергії вже за тиждень, якщо ремонтні бригади матимуть змогу безперешкодно відновлювати пошкоджене обладнання. За сприятливого розвитку подій обмеження можуть тривати не більше чотирьох годин або взагалі зникнути. Водночас ситуація залежить від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зокрема, експерт прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про загрози для критичної інфраструктури столиці. Серед іншого, міський голова попередив, що через інтенсивні російські удари без належного захисту системами ППО стабільна робота та навіть подальше існування ключових енергетичних об'єктів опиняються під великим питанням.

Олександр Харченко пояснив, наскільки масштабною є загроза для енергосистеми Києва, чому столиця залежить від високовольтних підстанцій "Укренерго" та чи реально відновлювати їх під час атак дронів. Також експерт розповів про стан київських ТЕЦ, ризики для водопостачання та запаси обладнання, якого може почати бракувати вже за кілька місяців.

Ключові факти з інтерв'ю:

Київ повністю залежить від підстанцій "Укренерго", власної генерації в місті немає.

З 235 захищених об'єктів ракета знищила трансформатор лише на одному.

За тиждень без перешкод для ремонтників відключення можуть скоротитися до чотирьох годин.

Запаси обладнання для ремонтів можуть вичерпатися за пару місяців.

— Мер Києва каже, що без захисту ППО відновлення й існування ключових об'єктів столиці під великим питанням. Наскільки реальний масштабний блекаут у Києві?

— Спершу поясню, про що, на мою думку, йдеться. Зараз Київ повністю залежить від енергопостачання з високовольтних підстанцій. Внутрішньої генерації в місті немає, тому альтернативи електриці від "Укренерго" високовольтними лініями не існує.

Великий виклик у тому, що тривають постійні атаки на високовольтні підстанції. З одного боку, вони показують, що захист, який спланували й збудували в "Укренерго", працює: з 235 захищених об'єктів лише на одному ракета знищила трансформатор як основне обладнання.

З другого боку, кожна підстанція — це чимало незахищених елементів: нескладного обладнання, реле, перемикачів, опорних конструкцій. Вони займають гектари, адже територія таких підстанцій — від 12 до 25 га. А їх небагато. Щоб не називати точних цифр, скажу, що справді ключових об'єктів — від п'яти до десяти.

Що роблять московити? Вони атакують ці об'єкти, зокрема ракетами з касетними зарядами, руйнують обладнання, а потім не дають ремонтувати: постійно посилають дрони, які подекуди навіть демонстративно кружляють над двома-трьома підстанціями в київській зоні, не даючи вивести людей на роботу.

— Що потрібно, щоб повернути Київ до нормального стану?

— Якби зараз дати змогу нормально ремонтувати й працювати бригадам, то приблизно за тиждень Київ можна було б привести до ситуації, коли обмеження триватимуть максимум чотири години, а може, їх і не буде. Така позитивна динаміка відчувалася б щодня.

Для цього треба підтримати об'єкти так, щоб бригади могли працювати: забезпечити конкретний об'єктний захист від дронів, аби люди не залишали майданчик на кожну тривогу й кожен сигнал. Зараз роботу блокують на години й години. Це реальний виклик.

Водночас такий виклик ми вже мали. Схоже намагалися робити в Криворізькому, Дніпровському й Одеському регіонах у 2024 році. Тоді вдалося знайти протиотруту проти цих дронів, і підстанції відновили, а ремонтні роботи тривали.

— Кличко говорить і про атаки на теплогенерацію та системи водопостачання. Чи можемо ми залишитися без води й світла?

— Мер, на жаль, перебільшує складність, або висловився не зовсім точно. Об'єкти водопостачання самі по собі зруйнувати непросто, і такої загрози зараз немає.

— Йдеться саме про енергозабезпечення цих об'єктів, а не про самі споруди. Наскільки це загрозливо?

— Атаки на об'єкти теплозабезпечення можливі, це реальність, таке може трапитися. Але до таких ударів ми готові значно краще, ніж рік тому. Удари по водопостачанню теж можливі, проте Київ непросто залишити без води. Місто має не просто дубльовану, а потрійну систему водопостачання, а ще бювети, розташовані по всьому Києву, які є останньою лінією оборони. Але я абсолютно певен, що до регулярного використання бюветів справа не дійшла.

— Який ваш прогноз на найближчий час?

— Якщо чесно, дуже залежить від того, що буде з атаками. Якщо сили ППО знайдуть можливість вивільнити певні резерви й краще захистити ключові високовольтні підстанції, які живлять Київ, північ України, Чернігівщину, Сумщину та Житомирщину, це дасть змогу їх ремонтувати. Треба прикрити певний набір об'єктів. Від балістичних ракет їх, зрозуміло, захистити неможливо, а от від дронів цілком реально.

Це потрібно зробити зараз, щоб Київ і вся північна та північно-східна частини України повернулися до нормального енергозабезпечення. Це дуже важливий, критичний момент.

— Київські ТЕЦ майже зруйновані й не видають електроенергію?

— У них зруйнована електрична частина, тому вони не можуть генерувати електрику. Вони виробляють тепло, і його підготували до сезону: теплова система технічно значно простіша за електричну.

Електрична частина, на жаль, у дуже великому відсотку повністю зруйнована. Якщо пощастить, то за місяці й місяці ми зможемо відновити окремі елементи. Але це виклик, і незрозуміло, чи вийде взагалі.

— Тобто Київ тепер більш залежний від зовнішньої електрики?

— Не більш залежний, а повністю залежить від зовнішнього енергопостачання, яке здійснюється через високовольтні лінії "Укренерго". Саме про ці лінії та підстанції, які їх обслуговують, ми й говоримо.

— Ще рік тому були заяви про дефіцит запчастин для ремонту енергооб'єктів. Яка ситуація зараз?

— Ситуація непроста, якщо чесно. Але резерви обладнання зараз є, і вони активно використовуються. Міненерго разом з європейськими партнерами працює над тим, щоб пришвидшити постачання нового обладнання й додаткових резервів. Але наші резерви не безкінечні, і ми розуміємо, що за пару місяців їх буде вичерпано.

Тому вже зараз треба готувати резерв резервів: у лютому чи березні може бути реальний дефіцит обладнання. Ми, безумовно, накопичували, шукали й купували все необхідне, але європейські партнери рухаються дуже повільно. На що ми розраховували в жовтні-листопаді, того, скоріш за все, не отримаємо навіть у березні-квітні. Тому зараз іде дуже інтенсивна робота, щоб прискорити ці процеси з партнерами.