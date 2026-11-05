От сбора дождевой воды до генератора в селе: украинец удивил своей подготовкой к зиме

После эвакуации он осел в селе

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Украинец Евгений рассказал, как его семья обходилась без воды и электричества и к чему готовится этой зимой на случай новых блэкаутов. Тогда приходилось даже собирать дождевую воду.

Своим опытом мужчина поделился в комментариях в Threads. Автор исходного поста Юлия попросила рассказать о неочевидных бытовых решениях на случай отключений света и воды – помимо привычных фонариков и павербанков.

Опыт семьи Евгения: сбор дождевой воды и приготовление еды без электричества

Как собирали воду и готовили без электричества

Когда семья Евгения осталась без воды, ее стали собирать с крыш дома, мастерской и гаража. После сильного дождя запас получался солидный. Воду использовали для купания, мытья полов и обуви, не экономя на бытовых нуждах.

"Когда мы жили без воды, то сделали водосбор дождевой воды – с каждой крыши: дом, мастерская, гараж. Это очень помогало. После обильного дождя имели солидный запас", – рассказал Евгений.

Для готовки заправили два газовых баллона и подключали их к небольшой рыбацкой плитке. Когда газ закончился, достали треногу и стали готовить на огне. После эвакуации в село у семьи появился другой набор: печь, запас дров, скважина и генератор.

Почему отключения света остаются риском этой зимы

Опыт жизни без привычных коммунальных услуг снова актуален: энергетическая инфраструктура получает новые повреждения. Россия постоянно бьет по критической инфраструктуре, оставляя украинцев без воды и света. Масштабный блэкаут грозит большим городам.