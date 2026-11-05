У Києві знайшли рішення проблеми з водою на верхніх поверхах під час блекаутів

Найбільше від перебоїв страждають мешканці багатоповерхівок, де подача ресурсу залежить від роботи насосного обладнання

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Під час відключень світла мешканці нижніх поверхів київських багатоповерхівок можуть скористатися водою, а мешканці верхніх часом залишаються без неї майже на добу. На проблему звернули увагу у новій петиції на сайті Київради. Її автор пропонує встановити генератори на центральних теплових пунктах (бойлерних) та перерахувати плату за воду.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на електронне звернення до столичної влади.

Збір підписів розпочався 2 листопада 2026 року. На момент підготовки матеріалу петицію підтримали 212 людей. Щоб міський голова Віталій Кличко та депутати Київради обов’язково розглянули звернення, потрібно зібрати 6 тисяч голосів. До кінця голосування лишається 57 днів.

Чому мешканці верхніх поверхів залишаються без води

Автор петиції Олександр Туник пише про перебої з водопостачанням у київських багатоповерхівках під час відключень електрики. За його словами, тисячі 16-поверхових будинків не мають власних насосів, що підкачують, і залежать від обладнання приблизно 2,5 тисячі центральних теплових пунктів (ЦТП), які обслуговує КП "Київтеплоенерго".

Коли електрика вимикається, насоси зупиняються. Холодна вода, яка надходить під базовим тиском "Київводоканалу", доходить лише до нижніх поверхів. Мешканці верхніх квартир можуть залишатися без води до доби.

Ініціатор петиції вважає, що публічні звіти міської влади щодо забезпечення об’єктів генераторами не вирішують проблеми ЦТП. За його словами, "Київтеплоенерго" отримує від ДПЕК відмови підключити ці об’єкти до ліній, які не відключають під час графіків.

У зверненні автор наводить особистий приклад: напередодні він провів без води 20 годин через вимкнення електрики. На його думку, ситуація, що склалася, порушує права споживачів: жителі різних поверхів мають неоднаковий доступ до водопостачання.

Що пропонують змінити

У петиції перераховано три вимоги до Київради та Київської міської державної адміністрації.

1. Забезпечити центральні теплові пункти резервним харчуванням. Автор пропонує встановити генератори або підключити насоси до ліній, які не вимикають. Насамперед це стосується районів з великою кількістю висотних будинків – зокрема Троєщини, Позняків та Харківського масиву.

2. Перерахувати плату за воду за 2022–2026 роки. Ініціатор вимагає переглянути нарахування за доставку води мешканцям будинків вище за дев’ятий поверх. Підстава – перебої з водопостачанням під час блекаутів, коли верхні поверхи фактично не отримували послугу.

3. Модернізувати обладнання. Автор пропонує виділити з міського бюджету кошти на заміну зношених насосів та електрообладнання у бойлерних, щоб скоротити кількість аварій.

Ознайомитись із петицією №14591 та підтримати її можна на офіційному порталі електронних петицій Київради.

Пропозиції у петиціях відображають позицію їх авторів. Навіть якщо звернення набере необхідні 6 тисяч підписів, його вимоги матимуть рекомендаційний характер для міської влади.

Петиція на сайті Київської міськради

Як повідомляв "Телеграф", "Київводоканал" пояснив, що тиск, необхідний для подачі води на верхні поверхи київських багатоповерхівок, створюють насосні станції на балансі інших підприємств. Докладніше – у матеріалі про підвищення тиску. Якщо електрика вимикається, а в будинку або на локальній насосній станції немає резервного живлення, напору може не вистачити, щоб вода дійшла до квартир вище дев’ятого поверху. Тому генератори на об’єктах водоканалу власними силами не гарантують подачу води на верхні поверхи.