Частина Одеси без світла, у місті паралізовано рух електротранспорту: що відомо про наслідки останньої атаки

Росіяни атакували об'єкти енергетики

В Одесі через масовану атаку росіян частина міста та району залишилась без світла. Без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи.

Кіпер підкреслив, що 8 уданих безпілотників вдалося знищити силам ППО. Проте падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу було оперативно ліквідовано, люди не постраждали.

Своєю чергою міська влада повідомила, що у звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт Одеси припинив роботу. Весь рухомий склад зайшов в депо. Також зазначається, що на магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів.

Крім того, в компанії "Укренерго" повідомили, що вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції в південному регіоні.

"Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, олова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі планують відкрити пляжі. Попередньо вони пройдуть перевірку відповідних служб, адже перебування людей біля моря має бути безпечним.