ДТЕК перевершив себе: в Одесі блискавично повернули світло після аварії

Спочатку обіцяли зробити ремонт за кілька годин, але впорались значно швидше

Вдень в п’ятницю, 29 березня, у Хаджибейському та Київському районах міста Одеси, а також в Одеському районі області раптово зникло світло через аварійне відключення обладнання. Місцевим жителям обіцяли повернути електрику за кілька годин, проте впорались менш як за годину.

Аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій НЕК "Укренерго" було зафіксовано 0 12:23. Проте вже о 13:09 пресслужба ДТЕК Одеські електромережі повідомила, що усім абонентам повернули світло.

"Орієнтовний час відновлення світла ― протягом декількох годин. Перепрошуємо за тимчасові незручності", ― писала пресслужба ДТЕК після аварійного відключення.

Менш ніж через годину інформація в дописі оновилась. Абонентам повернули світло значно раніше.

"Від 13:09 — всі клієнти зі світлом", ― йдеться у повідомленні.

Для довідки: ДТЕК є найбільшим приватним інвестором енергетичної галузі в країні. За даними Forbes.ua на 2023 рік, підприємства холдингу виробляють близько 25% від усієї електроенергії, а також понад 80% вугілля.

Через масштабні обстріли росіян страждає критична інфраструктура. Лише 22 березня з ладу вийшло близько половини об’єктів генерації ДТЕК. У цей день відбулась найбільша атака на українську енергосистему з початку повномасштабної війни з РФ.

"Телеграф" раніше повідомляв про звернення Міненерго до влади, ЗМІ та звичайних українців. У відомстві просять не допомагати ворогу інформаційно.