Часть Одессы без света, в городе парализовано движение электротранспорта: что известно о последствиях последней атаки

Россияне атаковали объекты энергетики

В Одессе из-за массированной атаки россиян часть города и района остались без света. Без электроснабжения в области находится 10 тысяч абонентов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Кипер подчеркнул, что 8 удачных беспилотников удалось уничтожить силам ПВО. Однако падение обломков сбитого дрона повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован, люди не пострадали.

В свою очередь городские власти сообщили, что в связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт Одессы прекратил работу. Весь подвижной состав зашел в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов.

Кроме того, в компании "Укрэнерго" сообщили, что ночью россияне снова нанесли удар по энергетическим объектам. Целью являлись высоковольтные подстанции в южном регионе.

"По причине повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и близлежащих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться", — говорится в сообщении.

Напомним, олова Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе планируют открыть пляжи. Предварительно они пройдут проверку соответствующих служб, ведь пребывание людей у моря должно быть безопасным.