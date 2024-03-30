Пляжному сезону бути: в Одесі розповіли, коли і чому відкриють пляжі

Алгоритм дій вже напрацьований, проте нюанси ще є

Літній сезон для відпочивальників в Одесі може стати більш радісним, адже у місті планують відкрити пляжі. Попередньо вони пройдуть перевірку відповідних служб, адже перебування людей біля моря має бути безпечним.

Про це у суботу, 30 березня, Суспільному розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Торік було відкрито шість пляжів у місті.

Торік для відкриття незначної кількості пляжів було дві причини. Перша — те, що оздоровлення потребували зокрема наші воїні, які отримують відпустку та можуть приїхати в Одесу, а також їхні сімʼї. І друга причина — стихійні пляжі, які почали масово зʼявлятись та становили небезпеку. Тому було ухвалено рішення облаштувати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття.

Після травневих свят на пляжах вже побільшає людей, тому питання їхнього відкриття стане більш актуальним тоді. За словами Олега Кіпера, потрібно лише пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами:"Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі, в останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати".

На питання, чи очікується у місті збільшення кількості туристів, голова ОВА відповів, що життя триває та бачити черги на в'їзд в Одесу минулого року було приємно: "Ми для цього минулого року відкривали пляжний сезон: оздоровити людей, дати місту нашому і регіону нашому подих. Щоб люди розуміли, що не дивлячись на те, що ворог постійно нас атакує, життя існує. І як показав минулий рік, що після того, як буде відкритий в перший сезон, в Одесі з'явилися на в'їзді знов черги. Це було дуже приємно".

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі спостерігалось незвичайне погодне явище – клуби з пари піднялися над морем. Завдяки цьому водна гладь почала "парити".