"Поважаю Путіна, працюю на Росію": в Одесі чоловік похилого віку вразив зізнаннями (відео)

Захопленням російського диктатора "ждун" не обмежився

В Одесі чоловік похилого віку відверто розповів про повагу до російського диктатора Володимира Путіна. Він також зізнався, що "працював і працюватиме" на Росію.

Відео зі "ждуном" публікують телеграм-канал Одеси. Підтримкою Путіна чоловік не обмежився, адже почав словесно нападати на пораненого військового.

"Путін — майстер спорту з дзюдо, за це я його і поважаю", — каже чоловік у відео. І додає звичні наративи Кремля про війська НАТО, які бомбять і захоплять Донбас. Мовляв, що таке в тому, що росіяни обстрілюють мирні будинки та вбивають дітей, це все, щоб Альянс не захопив східні регіони.

Щобільше, чоловік вважає смерть дітей "нормальними" для війни. "Ну і що, що плачуть (батьки — ред.)? Нехай плачуть. Це війна, на війні вбивають", — сказав "ждун".

Зазначимо, що йшлося про обстріл росіян 2 березня, згодом загинуло 12 людей, з них 5 дітей.

В іншому відео чоловік уже пішов далі за "пошану до Путіна" і почав ображати захисника України, який отримав поранення. У цьому ж відео "ждун" визнається в роботі на Росію і каже, що далі продовжуватиме це робити.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі викладачка хімії з ліцею №73 Віра Токарєва у чаті навчального закладу називала "Правий сектор" неонацистами. Однак після розголосу цього випадку їй довелося терміново записувати відео з вибаченнями.