В Одесі нарешті встановлять перший пам'ятник Лесі Українці: розмови велися 7 років

В Одесі Леся Українка була понад 20 разів

В Одесі комісія з питань культури, туризму і міжнародних відносин підтримала встановлення пам'ятника видатній українській письменниці Лесі Українці в місті. Поетеса часто відвідувала Одесу, проте на жаль, жодного пам’ятника їй не було встановлено.

Як стало відомо під час засідання комісії, звернення про встановлення пам’ятника письменниці надійшло від депутата Вадима Мороховського.Рішення прийняли одноголосно, що свідчить про широку підтримку цієї ідеї серед депутатів.

Члени комісії дали доручення Департаменту архітектури та містобудування оголосити конкурс на створення скульптури Лесі Українці і почати його проведення. Враховуючи результати конкурсу комісія зможе працювати над вибором оптимального місця розташування монумента.

Ініціатива встановлення пам'ятника в Одесі є щонайменше з 2017 року. Було розроблено кілька варіантів монумента, проте постійно піддавалася різним проблемам. У 2021 році знову заговорили про встановлення пам'ятника, але на рахунок місця теж поки що не визначили, але віддають перевагу Олександрівському проспекту та парку Шевченка.

За словами директора Департаменту культури Івана Ліптуги, Олександрівський проспект перенавантажений різними скульптурами.

"Там, крім Франка, є Міцкевич, є пам'ятник загиблим поліцейським і є пам'ятник жертвам, страченим в 41-му році. Це буде вже четвертий пам'ятник на цих двох кварталах. Саме тому топонімічна комісія рекомендувала там не перенавантажувати", — сказав він.

Ліптуга пропонує розташувати пам’ятник відомій поетесі у парку Шевченка біля центрального входу до стадіону.

Варто додати, що в Одесі Леся Українка була понад 20 разів. Її будинок знаходився на вулиці Жуковського, потім на Лева Толстого та Ніжинській. Поетеса любила гуляти "Ланжероном" і часто писала про нинішній парк Шевченка. Вона тут лікувалася, гостювала в сім'ї своїх друзів Комарових, написала цикл віршів "Подорож до моря" та розповідь "Над морем".

Ще у 2021 році видання "Думська" публікувала фото, як може виглядати пам'ятник відомій поетесі.

При цьому залишається незрозумілим, як саме виглядатиме сам монумент та де його можуть розмістити.

Адже на Жуковського є меморіальна дошка Лесі Українці, і сама пам'ятка туди не поміститься. Одні члени топонімічної комісії наполягали на встановленні статуї на Олександрівському проспекті, інші — у парку Шевченка. У результаті комісія вирішила, що локацію визначать на сесії міськради, але спочатку буде проведено конкурс на найкращу скульптурну композицію.

Раніше ми повідомили, що легендарному воїну Олександру Мацієвському відкрили пам’ятник у Ніжині.