"Страусиная позиция": мэр Одессы против демонтажа памятников Пушкину и Воронцову

Городской глава уверен, что это часть истории и делать вид, что ее не было, нельзя

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что городу нужны памятники генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину, потому их не стоит сносить. Последнего он называет частью истории и мировой культуры.

Об этом городской глава сказал в интервью "Укринформу". По его словам, эти памятники устанавливали еще наши пра-пра-пра-дедушки и бабушки. А Пушкину вообще установили на средства граждан, потому он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям.

"Когда мне говорят, что Путин одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой, – это неправильно. Это наш подарок россиянам: мы отдаем им Пушкина, который жил и творил в Одессе. К сожалению, мы не можем сейчас спросить ни Пушкина, ни Воронцова, поддержали бы они войну. Но Пушкин – часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это – классика", — заявляет Труханов.

По мнению мэра, отказ от этих фигур — это "страусиная позиция". Он уверен, что "нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было".

"По Воронцову, давайте обратимся к истории и посмотрим, что именно этот человек делал для Одессы. Сейчас информационное пространство открыто, каждый может прочитать историю создания города. Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", — подчеркнул Труханов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в осенью 2022 года стоял вопрос о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II. Неоднократно с начала полномасштабной войны его обливали красной краской, которая символизирует кровь. Однако Геннадий Труханов тогда выступил против уничтожения памятника.