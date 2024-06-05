Тепер точно все: у Харкові остаточно демонтували пам'ятник Пушкіну (фото)

Пам’ятник поетові було встановлено на площі Поезії

У Харкові остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну, погруддя якого було відправлено на зберігання ще на початку повномасштабного вторгнення. Тепер комунальники дісталися і до постаменту.

Про це повідомила пресслужба міської ради. За її інформацією, вранці 5 червня працівники Харківзеленбуду остаточно розібрали постамент пам’ятника Олександру Пушкіну на площі Поезії в центрі міста.

Після цього фахівці розпочали благоустрій території.

Для довідки : пам’ятник поетові було встановлено на площі Поезії у центрі Харкова у 1904 році. Після повномасштабного вторгнення Росії пам’ятник обливали червоною фарбою наприкінці вересня 2022 року та на початку листопада 2023 року.

Нагадаємо, що у Харкові на початку року також перейменували і вулицю Пушкінську. Це сталося після того, як її жорстоко обстріляли росіяни. Варто зазначити, що влада міста довго не наважувалась на цей крок, навіть незважаючи на те, що деякі українці не хотіли мати її у себе в місті. Однак думка градоначальника змінив черговий російський обстріл, який забрав життя громадян.

"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін — це не про сучасну росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є", — говорив тоді мер Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві більше немає площі Льва Толстого.