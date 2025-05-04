В Одесі стареньку завалило сміттям у її квартирі: рятувати довелося місцевим мешканцям (відео)

Жінка не могла підвестися на ноги

В Одесі пенсіонерка в одній із квартир накопичила гори сміття, через що її зрештою привалило. Рятувати її довелося місцевим мешканцям.

Відповідне відео було оприлюднено telegram-каналом Ху**ая Одеса. Автор ролика зазначив, що ситуація сталася в одному з будинків у районі ринку Черемушки (вулиця Танцюри, колишня генерала Петрова).

Як видно на кадрах, квартира перебуває в дуже занедбаному стані, а прибирання в ній, схоже, проводили кілька років тому. До гір пляшок, пакетів та іншого побутового сміття додалася величезна кількість пилу і павутини. Аналогічна картина спостерігалася як в основній кімнаті, так і на кухні та в коридорі.

Судячи з реакції автора відео, запах там теж був відповідний. Мешканка квартири, як видно на кадрах, впала в коридорі та не змогла піднятися без допомоги сторонніх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в лютому стало відомо про те, що в Одесі ще одна пенсіонерка перетворила житло на звалище і затопила сусідів. Як і в цьому випадку, втручатися довелося іншим мешканцям.