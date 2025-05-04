В Одессе старушку завалило мусором в ее квартире: спасать пришлось местным жителям (видео)

Женщина не могла подняться на ноги

В Одессе пенсионерка в одной из квартир скопила горы мусора, из-за чего ее в конечном итоге привалило. Спасать ее пришлось местным жителям.

Соответствующее видео было обнародовано telegram-каналом Ху**ая Одесса. Автор ролика отметил, что ситуация произошла в одном из домов в районе рынка Черемушки (улица Танцюры, бывшая генерала Петрова).

Как видно на кадрах, квартира находится в очень запущенном состоянии, а уборку в ней похоже проводили несколько лет назад. При том к горам бутылок, пакетов и другого бытового мусора добавилось огромное количество пыли и паутины. Аналогичная картина наблюдалась, как в основной комнате, так и на кухне и в коридоре.

Судя по реакции автора видео, запах там тоже был соответсвующий. Жительница квартиры, как видно на кадрах, упала в коридоре и не смогла подняться без помощи посторонних.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в феврале стало известно о том в Одессе еще одна пенсионерка превратила жилье в свалку и затопила соседей. Как и в этом случае, вмешиваться пришлом другим жильцам.