Пенсіонерка з Полтави перетворила свій двір на величезне звалище (відео)

Масштаби проблеми вражають уяву

Жителька Полтави Тетяна Приходько вже багато років поспіль перетворює своє подвір’я на величезне звалище. Пенсіонерка протягом понад 20 років приносить сюди різний мотлох, який вона знаходить під час своїх вояжів по міських смітниках.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Сміттєві купи тут ростуть просто на очах, а навколишні задихаються від смороду та потерпають від нашестя щурів.

Жінка проживає в Полтаві по вулиці Небесної Сотні в приватному будинку. Пенсіонерка багато років поспіль приносить до себе на подвір'я різний мотлох, який починає гнити та виділяти сморід.

Кілька років тому сусіди жінки звернулися по допомогу до місцевих комунальників і журналістів, які надали розголосу цій історії. Тоді двір жінки насилу розчистили, а сміття вивезли.

Однак на цьому історія не закінчилася і Тетяна Приходько продовжила наполегливо збирати новий мотлох. Всього за кілька років після генерального прибирання її двір знову перетворився на величезне звалище.

Сусіди жінки були змушені ще раз звернутися за допомогою до полтавських комунальників та попросити їх організувати суботник у дворі пенсіонерки. На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що біля двору жінки зібралися люди, а на території приватного будинку практично все засіяно мішками та різним сміттям.

Як проходитиме прибирання двору цього разу і чи дозволить жінка викинути всі її "скарби" — залишається лише здогадуватися. Варто зазначити, що минулого разу пенсіонерка шалено чинила опір і не хотіла віддавати мотлох співробітникам комунальних служб міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі пенсіонерка перетворила житло на звалище та затопила сусідів. Коли до неї прийшли мешканці багатоповерхівки, щоб повідомити про це, вони були шоковані побаченим.