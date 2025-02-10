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В Одесі пенсіонерка перетворила житло на сміттєзвалище та затопила сусідів (жахаючі кадри)

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Жінка перетворила квартиру на смітник
Жінка перетворила квартиру на смітник. Фото Колаж "Телеграф"

Масштаби бруду вражають

В Одесі в Приморському районі міста на 5 станції великого фонтану в одній із багатоповерхівок бабуся нібито затопила квартиру на нижньому поверсі. Коли до неї прийшли сусіди знизу, аби повідомити про це, то вони були в шоці від побаченого.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Підписниця надіслала відео, де показала масштаб проблеми.

Жінка похилого віку дуже захламила квартиру сміттям, тому дістатись до місця, де з крана текла вода, було не можливо.

На опублікованих кадрах помітно, що починаючи з коридору, до кухні все у смітті, коробках, банках. Жінка каже, що це все нібито накопичилось за місяць, поки вона лежала з хворою спиною.

Бабця каже, що туалетом користується, але зливає все. За її словами, крани скрізь перекриті. Що стосується опалення, то гріється за допомогою газової плити, під час запису відео у квартирі горів газ.

Власниця квартири також має домашніх улюбленців, за яких весь час дуже переживала, аби вони нікуди не ділись. Також у неї спитали, чи розуміє вона, що в такій антисанітарії можуть завестись таргани, які до речі вже обліпили всю стіну.

У відповідь вона сказала, що купила спеціальний засіб та потравить їх, а всі речі за домовленістю з волонтерами їй приберуть.

Українці відреагували на відео. Вони в шоці від побаченого. Люди дивуються, як можна було довести квартиру до такого стану. Підписники жаліли жінку та її тварин.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік у Львові оригінально припаркував авто.

Теги:
#Одеса #Квартира #Сміття